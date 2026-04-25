◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）

オリックス・吉田輝星投手が、日本ハム戦が行われる京セラドーム大阪での試合前練習に姿を見せた。２４年９月２８日の楽天戦（楽天モバイル）を最後に登板がなく、２５年３月７日に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と鏡視下右肘頭骨棘（こつきょく）切除術を受けた右腕。プロ８年目の今季は２月２１日の紅白戦で５１１日ぶりの実戦復帰を果たすと、ファーム・リーグでは８試合で１セーブ、防御率０・００、１０奪三振の好成績を残していた。

「京セラドームで１５０キロをバンバン出す」と宣言し、厳しいリハビリを乗り越えた輝星が心技体でパワーアップした姿で帰ってきた。

◆オリックス・吉田輝星のこれまで

▼２３年１１月２４日 日本ハムから交換トレードでオリックス移籍。

▼２４年９月２８日 楽天戦（楽天モバイル）で２２年以来の５０試合登板。右肘の違和感を訴え、７球で降板。後に疲労骨折が判明した。

▼２５年２月１８日 右肘検査のため、宮崎キャンプを離脱。

▼３月７日 右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）などを受けたことを発表。

▼１９日 大阪・舞洲の球団施設でリハビリ開始。

▼５月３０日 ネットスローを再開。翌３１日には術後初めてキャッチボール。

▼２６年１月２１日 約１年ぶりに散髪。リハビリ中に鼻下まで伸ばし続けた前髪を切り落とした。

▼２月２日 宮崎キャンプ初ブルペンで座った捕手に３０球。術後では最速となる１４３キロを計測した。

▼１５日 ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。最速は１４３キロ。

▼２１日 紅白戦で５１１日ぶりの実戦登板。１回完全、１奪三振。

◆吉田 輝星（よしだ・こうせい） ２００１年１月１２日、秋田市生まれ。２５歳。金足農３年時の１８年夏、秋田大会から甲子園準決勝まで１０試合連続完投勝ち。決勝で大阪桐蔭に敗れたが「金農旋風」を巻き起こした。同年のドラフト１位で日本ハム入団。２３年１１月に黒木（現西武）との交換トレードでオリックス移籍。通算成績は１１４試合で７勝９敗１９ホールド、防御率５・３９。１７５センチ、８３キロ。右投右打。独身。年俸２８００万円。