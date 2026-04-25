亡くなった母親になりきる子どもを救え！「おこさま園」で育った特殊能力を持つ少女が初任務に挑む！「満足感がすごい」の声【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
「戯脳(ギノウ)」――それは他人の脳をいじる能力のことをいう。この漫画の主人公・八雲も戯脳が使える女子中学生だ。八雲は、戯脳児救済活動を行う児童保護施設「おこさま園」で育てられた。救済活動の使命は、「突然戯脳を使えるようになった子がそのせいでつらい思いをしないようにすること」。ある日、「おこさま園」のボスである“大お母ちゃま”から電話が入り、八雲はついに初任務を任せられる！
■シリーズ化が熱望される、魅力的なキャラクターの裏側に迫る
戯脳(ぎのう)という特殊な能力を持った主人公・八雲が、同じような能力を持つ子供たちを救う任務に挑むストーリー。天真爛漫な性格と、ときおり見せる寂しげな表情のギャップが魅力的だ。
どのようなキャラクター設定なのか、作者の乃さんに伺うと、「主人公の八雲は、記憶を消せるという戯脳を持っており、そのせいで親に忘れられて日々の食事が困難だったという過去があるため、食べることが大好きな子です。時々自分自身にも戯脳を使うため、記憶が飛び飛びで少しおバカさんなところがあります」と教えてくれた。
そんな八雲が慕う「大お母ちゃま」は、登場シーンこそ少ないものの、強い存在感を放っている。「大お母ちゃまは、八雲が住んでいる『おこさま園』のトップです。戯脳児救済活動のドンでもあります。何かしらの戯脳を使えるはずなのですが、まだ決めきれてません(焦)」と明かした。
魅力的なキャラクターたちは読者の想像力をかき立て、シリーズ化を望む声も多いという。続編について乃さんは、「うれしいお言葉で、ありがたい限りです。脳内では完結しているので、登場人物たちのためにも形にしてあげたいとは思っているのですが、現実的な話をしてしまうと時間とお金の問題があり…(笑)。作画を担当してくださる絵師様や連載場所を提供してくださる編集者様がいらっしゃいましたら、ご連絡をお願いします…切実に！」と、前向きな意欲をのぞかせた。
「トリックオブメモリー」の続編で、八雲や大お母ちゃまに再び会えることを願いたい。まだ読んだことのない人は、ぜひ読んでみて！
取材協力：乃(@no_2n2ru10)
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