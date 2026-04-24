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洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が「【黄ばみ瞬落ち】BPROの「ヘッドライトクリーナー&コート」は現代人に最高かもしれません！」と題した動画を公開した。動画では、業務用の「BPRO（ビープロ） ヘッドライトクリーナー＆コート」を使用して、10年以上前の車のヘッドライトの黄ばみやくすみを修復する様子を実演している。



ゆとり所長は、この商品の最大の特徴を「洗浄からコーティングまで超簡単かつスピーディーに完了できる」点だと説明。「今の忙しい現代人にとっては非常に嬉しいこと」と語り、実際の施工手順を紹介した。



洗車とマスキングによる事前準備を終えると、クリーナーを使った洗浄を開始。超微粒子コンパウンド入りの溶剤を付属のクロスに取り、ヘッドライトを磨き始めると「付けた瞬間にすでに黄ばみ汚れが落ちてます」と驚きの声を上げた。溶剤単体でも強力であり、軽く擦るだけでみるみるうちに汚れが落ちる様子が映像に収められている。



続いて、ポリシラザンを配合したコーティング剤を施工。付属の施工用スポンジに数滴含ませて均一に塗布していく。「液だれもしないし、ムラになる感じも全然ない」と、初心者でも扱いやすい点を高く評価した。施工前後を比較すると、黄ばんでいたヘッドライトが見違えるほどクリアになり、十分満足な仕上がりであることを証明した。



一方で、完全硬化までに約1週間を要し、その間は洗車機を避けるなどの注意点にも言及。しかし、その手軽さと施工スピードを踏まえれば「全然あり」と結論づけた。愛車のヘッドライトのくすみに悩む人にとって、自分でできる本格的なケアとして、魅力的な選択肢となりそうだ。