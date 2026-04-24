この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuberが指摘する『君が死刑になる前に』の盲点「2019年と2026年はワームホールで繋がっている」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【君が死刑になる前に】第４話ドラマ考察 2019年と2026年は、つながっている！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 内博貴」を公開した。動画では、ドラマ内で描かれたタイムスリップの謎や、登場人物たちの不可解な動きについて深い考察を展開している。



トケル氏はまず、タイムスリップが発生する条件として「満月」に着目する。第1話で過去へ移動した2026年4月2日、および今回の第4話で現代へ帰還した2019年4月19日が、月齢カレンダー上でも満月であったことを挙げ、「満月の日にタイムスリップできるというのは間違いない」と断定した。



さらに、車でタイムスリップする際の描写について、「稲妻を出しながら光が近づいてきた」と振り返り、「時間をつなぐ穴、ワームホールができている」という見解を示す。次回の第5話では、月島凛（与田祐希）が過去に滞在していた17日間、現代の役場でも無断欠勤扱いになっていたことが判明すると指摘。過去と現代で同じ日数が経過していることから、ワームホールを通じて時間が同期していると説明した。



また、死刑囚の大隈汐梨（唐田えりか）もタイムスリップしているのではないかという疑問については、「汐梨はタイムスリップしていないはずだ」と推測。過去で坂部琥太郎（加藤清史郎）たちから逃げていたことや、現代では拘置所に収監されていることを根拠に挙げた。一方で、これまで汐梨は殺人を犯していないと考えていたものの、「1件目の小谷隆一の事件には関わっていそう」と、見方を変えたことを明かしている。加えて、白鳥弓子（輝有子）と高校の同級生であった「蝶々」の存在にも言及し、裏口入学などの不正に関与している可能性を指摘した。



動画の終盤では、3件目の殺人事件において、伊藤剛（内博貴）ら警察が汐梨を犯人に仕立て上げようとした動きについて言及。事件の解決後に伊藤が交番勤務へ異動になったことにも触れ、「何かしら大きな力が働いている」と語った。警察内部の隠蔽工作や真犯人の存在を匂わせ、ドラマの奥深い謎への探求心を見せて動画を締めくくった。