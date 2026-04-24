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「日本人は優しい」韓国人が居酒屋バイトで号泣した客の一言「君たちのサービスをもらう立場だから」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【日本はどんな国？】日本に5年住んだ韓国人に聞いてみた」と題した動画を公開した。動画では、日本在住歴のある韓国人男性ソさんをゲストに迎え、日本での生活を通じて感じた「人の優しさ」や「文化の違い」について赤裸々に語り合っている。



対談は、来日前後の日本のイメージの変化から始まった。ソさんは来日前、日本に対して「緊張していて、どう生活すればいいか心配」というイメージを持っていたが、実際に暮らしてみると「人々が優しくてびっくりした」と語る。



特に印象に残っているのは、ワーキングホリデー時代のエピソードだ。

飲食店でのアルバイト中、不慣れで緊張していたソさんに対し、50代の男性客が「ゆっくりでいいよ。私たちは君たちのサービスをもらう立場だから」と声をかけてくれたという。その優しさに触れ、ソさんは「家に帰って泣いた記憶があります」と振り返った。また、愛媛での運転中に逆走してしまった際も、対向車のドライバーが怒るのではなく、丁寧に誘導してくれたことに感謝しきりだった。



日本生活での満足点としては「ワークライフバランス」を挙げた。韓国では有給休暇の取得に苦労したが、日本では「ここまで有給使いますと言ったら『いいよ』という感じ」で、自由な雰囲気があることに救われたという。



一方で、日本人のコミュニケーションスタイルから学んだこともある。ソさんは元々、自分の考えをすべて話すタイプだったが、日本人との交流を通じて「自分を隠す」ことの重要性に気づいた。「自分のプライバシーを守りながら、人間関係を長く続けるための知恵」として、相手との適度な距離感を保つ姿勢を肯定的に捉え、自身の性格も変化したと明かした。



動画の終盤では、バーの開業準備中に詐欺被害に遭ったという衝撃的な失敗談も告白。「人生経験、勉強になった」と前向きに笑い飛ばすソさんの姿が印象的な動画となっている。