YOASOBIが、自身4作目となる英語版第4弾EP『E-SIDE 4』を本日4月24日に配信リリースした。

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本作は全編英語歌詞で構成されたEPとなり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録された「HEART BEAT」や、最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録している。

訳詩は、今回もKonnie Aokiが担当。日本語の言葉のニュアンスを残しながら、英語ならではのアクセントやリズミカルな響きが楽しい楽曲となっている。

さらに、リリースを記念して「ADRENA」（「アドレナ」英語版）、「BABY - English version -」、「HEART BEAT - English Version -」のMVを本日22時より3夜連続でYouTubeにてプレミア公開する。

（文＝リアルサウンド編集部）