「働きがいのある会社」に関する調査・分析を行うＧｒｅａｔ Ｐｌａｃｅ Ｔｏ Ｗｏｒｋ（Ｒ） Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｊａｐａｎ（ＧＰＴＷ Ｊａｐａｎ）は、今年３月に「働きがいのある会社」として認定した企業の一覧を公開した。

「働きがいのある会社」認定とは、ＧＰＴＷ Ｊａｐａｎが提供する「働きがいのある会社調査（従業員エンゲージメント調査）」の結果に基づいて、企業の「働きがい」を評価、認定する制度で月に１度発表する。また、認定企業のうち特に「働きがい」の水準が高い企業については「働きがいのある会社」ランキング・ベスト１００として年に１度発表している。

Ｇｒｅａｔ Ｐｌａｃｅ Ｔｏ Ｗｏｒｋ（Ｒ） Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ は、約１７０か国で年間２１０００社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして発表している世界的な調査機関。３０年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやＩＲ・人的資本開示の目的で広く活用されている。

◆「働きがいのある会社」認定企業一覧（２０２６年３月認定分）※順不同

至誠堂製薬、いわい、フェリング・ファーマ、ジオテクノロジーズ、ビジョンクリエイツ、アールスリーインスティテュート、電通総研テクノロジー、ＣａｒｅＥａｒｔｈ、ジェブ、Kirala、刀、ビーウェルグループ、Ｓｕｔｈｅｒｌａｎｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ、ツナグバ、あがたグローバル税理士法人、ゼンシン、ＩｎｔｅｒＲａｃｅ、ジャパン・ビジネス・アシュアランス、電通デジタル、斉藤農場、ウスクラ建設、かくれが、カナディアンホーム、ＡＸＩＳ、アーチーズ、濱田工業、リビングイワイ、ＰＴＣ、Ｃｏｇｎｉｚａｎｔ、Ｒｕｂｒｉｋ Ｉｎｃ、Ｂｕｒａｎｏ、アバント、海外通信・放送・郵便事業支援機構（ＪＩＣＴ）