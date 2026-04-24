スーパーのバイトが楽しくて辞められない理由を告白した投稿が、反響を集めている。

【映像】スーパーの店員が「この世を支配した感覚」になる瞬間

投稿したのは、高瀬さん（@gusokumushi_x）。自身のスーパーのバイトについて、辞めても支障は無いし、睡眠時間確保のために辞めたいとしながらも、楽しくて辞められないとXに投稿した。その理由は、半額シールを握っている際の「この世を支配したみたいな感覚が痺れる」からだという。

「みんながあなたを待っている」SNSの反応は

投稿を見た人からは「その時間帯の絶大な権限を持つ方でしたか…」「みんながあなたを待っている」「その全能感 味わってみたい」「貼っている後ろを追いかけているのが私です いつもありがとうございます」などの声が寄せられ、投稿には約18万件の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は4月23日13時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。どのシールが痺れるかについては「20%まではあまり感じないです。やはり半額じゃないと…笑」と語り、こだわりを見せた。ほかにも「レジに長蛇の列が出来ているときに応援に駆けつける際は、仲間のピンチを助けに行くヒーローみたいな気分になれてワクワクします。笑」と話している。また、実は「半額」や「30%引き」など、様々な種類の値引きシールを個人的にコレクションしていることも明らかにした。（『わたしとニュース』より）