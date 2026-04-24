進学塾の栄光ゼミナールはこのほど、今春、私立・国立中学校を受験した受験生263人とその保護者371人を対象に、中学受験についてのアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】「精神的な支え」としての父は…先生、母、友達に続く４番手

最初に中学受験をしようと考えた人を尋ねたところ、49.9％の保護者が「母」と回答した。次いで「子ども本人」が28.0％、「父」が21.3％だった。最初に「母」が中学受験をしようと考えた家庭が多いものの、約3割の家庭では「子ども本人」がきっかけで中学受験を検討している。



受験の選択を主に誰が決めたかについては、46.6％の保護者が「子ども本人」と回答。中学受験を最初に考えるのは子どもよりも保護者の方が多いが、受験を決めてからの学校選びなどは、約半数の家庭で受験生本人が主体となって決めている。



第1志望校を決めた時期を受験生に尋ねたところ、「小学5年生」が37.3％と最も多かった。次いで「小学6年生の夏休みに入る前」が24.3％、「小学6年生の夏休み以降」が22.1％。約半数は小学6年生になってから志望校を決めている。



学校や受験情報をどのように収集していたかでは、「学校のイベント」が86.3％で最も多く、次いで「学校ホームページ」が64.4％だった。



志望校・受験校を選ぶ上で学習面について重視したポイントでは、受験生・保護者ともに「学校の教育方針・校風」が最も多く、受験生の80.6％、保護者の86.5％が回答。受験生は「学習に集中できる環境(施設・設備)」をより重視する一方、保護者は「大学進学への実績」「指導内容やカリキュラム」「成績・学力に相応」をより重視している。



学習面以外について重視したポイントでは、受験生・保護者とも「在校生の雰囲気」が最も多かった。受験生は「制服」「文化祭などの学校行事が盛ん」「クラブ活動が充実」など、6年間の学校生活や行事も重視。保護者からは「個性を伸ばす指導」「通学が便利」といった項目が挙がった。



受験生に、受験を通じて勉強が楽しいと感じるようになったかを尋ねたところ、「そう思う」が39.9％、「ややそう思う」が39.2％となり、約8割の受験生が、中学受験を通じて「勉強の楽しさ」を感じていることが分かった。



受験を乗り越える上で精神的な支えとなった人については、「塾の先生」が72.2％で最も高く、次いで「母」が71.1％。「塾の友達」も57.0％で重要な存在となっている。「父」は4番手の52.9％だった。



習い事やクラブをいつ頃まで続けたかについては、「小学5年生」が26.4％で最も多く、「辞めずに続けた」が23.5％で続いた。受験勉強が本格化する小学4年生以降も勉強と習い事・クラブを両立している受験生は多い。



（よろず～ニュース調査班）