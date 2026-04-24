黒もあるなら教えてよ…！「生活感がすんっ…と消えた！」快適性もUPする100均便利グッズ

生活感が出がちなウェットシートの入れ物…。半透明タイプのケースなどもありますが、中身が透けてしまい、存在感が気になっていました。そこでおすすめしたいのが、セリアの商品。めずらしいブラックのアイテムで、中身が透けにくく、ポンっと置いても生活感が出にくいんです！すでに持ってるという方も必見ですよ。

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商品情報

商品名：フタ付ウェットシートケース ブラック M

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：22×15×マチ5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4580844935097

こういうの待ってました！セリアで見つけた『フタ付ウェットシートケース ブラック M』

生活感を隠せて、持ち運びにも便利なフタ付のウェットシートケース。前から100均ショップで売られている定番商品ですが、半透明タイプで中身が透けて見えるのが気になっていました。

そんな中で見つけたのが、セリアの『フタ付ウェットシートケース ブラック M』。モノトーン好きの筆者としては、こういうのを待ってた！という商品で、迷わず購入してきました。

EVA樹脂製で袋の部分はやわらかくも厚みがあり、フタ部分は楕円形となっています。

インテリアになじむオールブラックのデザイン！

今回は使いかけの100枚入りのウェットシートを入れてみたのですが、ぎりぎりフタが閉まりました。

パッケージの厚みやシート自体のボリュームによっては、100枚入りだと少しきつく感じるかもしれません。余裕を持って使いたい場合は少し減らすか、80枚入り程度のものがおすすめですよ。

ウェットシートの取り出し口シールははがした状態で収納するので、『フタ付ウェットシートケース ブラック M』のフタを開けるだけで取り出し可能。

フタを閉めればシートの乾燥を防ぐことができますよ。半透明タイプに比べて透けにくいので、目につく場所においてもインテリアの邪魔をしないのがうれしいポイント！

お手拭きシートや、おしりふき、お掃除シートなど、ありとあらゆるアイテムを収納したくなりますね！

今回はセリアで購入した『フタ付ウェットシートケース ブラック M』をご紹介しました。ウェットシートをそのまま使うよりも使いやすく、生活感を隠せるスグレモノ。

110円（税込）とお安いので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。