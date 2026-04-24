人気レースクイーンの霧島聖子（34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“ミニスカ・スマイル”ショットを披露した。

「今週末はSUPER FORMULA Rd.3オートポリス 今回1大会1レースなのでいつもよりスケジュールがゆったりめです 普段よりファンの皆さんと交流できる時間もあるのでSFオートポリスは毎年特に楽しみなんですよね」と、25、26の両日に大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」でスーパーフォーミュラ第3戦が開催されることを報告。

レースアンバサダーを務めるチーム「KCMG」のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「オーポリのサーキットグルメもおいしくて大好きなので観戦に撮影にグルメに、2日間目一杯楽しみましょうー」などと呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「かわいい」「コスチューム、似合っていて、可愛いです」「美しいです」「コスチューム。とっても似合って素敵な聖子さんですね」「めっちゃくちゃ綺麗ですね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。