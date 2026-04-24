GWは羽田空港で「赤福餅」が買える！羽田初登場の「おかげ犬サブレ缶」は土日限定《5月7日まで》

伊勢のお土産で知られる「赤福」は、2026年4月24日から5月7日まで、羽田空港で「赤福特別販売会」を開催します。

朝6時から2か所で販売

大型連休中、羽田空港を利用する人に向けて、定番の「赤福餅（12個入）」や「白餅鄢餅」を販売します。

また、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」は、羽田初登場の「おかげ犬サブレ缶」を数量限定で販売。人気の「おかげ犬サブレ」を、金平糖とともに缶に詰め合わせた商品です。4月25日・26日、5月2日・3日の土日限定で販売します。なお、「おかげ犬サブレ（6枚入）」は期間中ずっと購入できます。

さらに、赤福こだわりの北海道産あずきのこしあんと、やわらかく仕上げたお餅を、ふんわりと焼き上げた生地で包んだ「餅どらやき」も販売します。

そのほか、1月に発売した「饌（せん） お米のせんべい」、あんとお餅を合わせた「燦（さん）いちご餅／チョコ餅」など、多彩な和菓子をラインアップしています。

■特別販売会概要

開催日：4月24日〜5月7日

会場および営業時間：羽田空港 第1ターミナル 2階 出発ロビー C検査場前 6時〜20時

羽田空港 第2ターミナル 2階 出発ロビー マーケットプレイス（南側階段下イベントスペース） 6時〜20時30分

■商品と価格

【赤福】

・赤福餅 中折 12個入 1300円

・白餅鄢餅 8個入 1100円

・赤福ぜんざい 1食入 800円／3食入 2300円

【五十鈴茶屋】

・おかげ犬サブレ缶 1缶 1500円

・おかげ犬サブレ 6枚入 1000円

・饌（せん） お米のせんべい 5個入 1000円

・餅どらやき 1個 350円

・燦（さん）いちご餅／チョコ餅 5個入 各1000円

・季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶 2個入 500円

商品は数に限りがあり、完売次第終了です。天候および交通事情などにより、販売時間および商品内容が変更される場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部