喫茶店の聖地・盛岡で見つけた、時が止まったような老舗3選　地元客に愛される寛ぎ空間で味わう特別な時間

僕が旅に出る理由を数えたことはないけれど、少なくとも地元の喫茶店に足を運ぶことは、充分その理由のひとつだ。店主自慢のコーヒーを飲み、本を読んだり会話をしたり（聞いたり）そしてまたふらりと街に出る。旅の軸には喫茶店、まさに是なり。

さあ旅に出よう。盛岡で伝説的な店の現在は？

しがないライター稼業です。でも、旅が多いから幸せ。全国各地へ取材に出かけ、その合間を縫ってはさらにぶらり、旅している。

旅先では何をするでもない。街を散歩し、商店をのぞく。銭湯に浸かり、酒場で地元民にまぎれて酔う。

欠かせないのは喫茶店だ。長く愛されている喫茶店は、その土地の空気を収めたショーケース。コーヒーを啜り、旅の友である本のページを繰る。本を読むフリをして隣客の会話に耳を傾ける。

『羅針盤』『六分儀』時代の内装と多くの調度品やピアノはそのままに、『羅針盤』としての時を刻む。かつての純粋にコーヒーと向き合う静謐な雰囲気から、現在は会話も楽しめる店へと変わった

そんな話を蔵前の珈琲とチョコレートの店『蕪木』で、店主の蕪木祐介さんにすると、深く頷いてくれた。うれしい。そして彼のコーヒーの旨さよ。

数日後、盛岡の『羅針盤』へ。蕪木さんが営む喫茶店だ。クルマが雪の轍をシャリシャリと進む道路から店に入ると一転、静謐な空間。シャンソンが流れている。木板を斜めに組んだヘリンボーンスタイルの床、亜麻色になった白壁と縦板張りのツートーンの壁、差し色になっている真紅のクッション。ヨーロッパの山あいの村にこんな駅の待合室があったような……。「あ、いいかも」という寛ぎがある。

ここはかつて45年続いた『六分儀』という喫茶店だった。店主が節目を迎え店を閉じると、学生時代に通った蕪木さんは手紙を書いて店を引き継ぎたいと願い出た。船の現在地を知るための計測器・六分儀から、2018年に航行先を決めるための道具・羅針盤へ生まれ変わった。東京から移住した店長の菅間唯さんはコーヒーを丁寧に淹れてくれる。『蕪木』で焙煎した豆を盛岡の空気に合わせてブレンドしたものだ。ひと口……、強く実感した。来たよ盛岡。

『羅針盤』『蕪木』で焙煎した豆を店内で挽き、1杯ずつネルドリップで淹れる。サイフォンで淹れていた『六分儀』時代から大きく変わったポイントだ

次世代へ引き継がれ静かに育まれる名店の記憶『羅針盤』＠盛岡

かつて『六分儀』として長く営んでいた名喫茶を、現在は東京・蔵前にある珈琲とチョコレートの店『蕪木』が引き継ぎ、岩手在住のスタッフで運営。時空が止まったかのような空間はそのままに、新たな若いお客も加わり次の時代を紡いでいる。

季節のチョコレート菓子750円、禾ブレンド750円

『羅針盤』（手前から）季節のチョコレート菓子 750円、禾ブレンド 750円 コーヒーのお供に季節のお菓子をぜひ

『羅針盤』店舗奥から入口方向を見る。時を重ねた風合いにほっとする

［店名］『羅針盤』

［住所］岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-15

［電話］019-681-8561

［営業時間］10時〜17時（16時半LO）、土・日・祝は9時〜

［休日］月

［交通］盛岡巡回バスでんでんむし「盛岡バスセンター（ななっく）前」から徒歩2分

喫茶店をめぐりながら地元にすうっと溶け込めるかな？

盛岡市はコーヒーの消費量で全国上位にランキングされるとか。誰もが行動圏に自分のお気に入りの一軒を持つほど、喫茶店文化が根付いているそうだ。

編集N氏が何度も訪れているという『光原社 可否館』に立ち寄った。盛岡を代表する喫茶店のひとつだ。深煎りのコーヒーを味わいながら、隣席の若き女性たちの会話を採集する（失礼します）。なるほど、どうやら地元。常連客の自然で落ち着いた振る舞いも、歴史ある名店の魅力だ。

夜は菅間さんおすすめのシブすぎる老舗酒場『中津川』へ。串カツに地酒「あさ開」の燗が沁みる。さすが羅針盤、間違いない場所を示してくれた。

翌朝、冷たく凛とした空気で目を覚ます。朝食は盛岡神子田（みこだ）朝市でと決めていた。年間300日以上、早朝から開催される全国でも珍しい朝市だ。気温は-4℃。風も強い。震えながらいただく郷土料理・ひっつみ汁がキョーレツに旨い。農家のおばあちゃんお手製の山形菜の漬物も買って市を堪能した。

『盛岡 神子田朝市』市中心部近くで開催される朝市

今日も今日とて喫茶店。1985年創業の『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』のドアを開く。両親の古布と軽食喫茶の店を関基尋（もとひろ）さんが受け継ぎ32年になる。関さんは東京での大学時代にコーヒーの魅力に開眼。銀座や吉祥寺のお店に足繁く通って味を覚えた。

機屋では自分の五感のみに頼って厳選した豆を自家焙煎し、ネルドリップで淹れる。10年以上豆を寝かせたオールドコーヒーが充実しているのも個性的だ。

『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』膨大な量のオールドコーヒーのストックを少しずつ提供する

店はまるでおもちゃ箱のよう。カウンターの背後にはコレクションのほんの一部というコーヒーカップがずらり。旅好きだったお母さんが集めた世界の置物を眺めるのも楽しい。トン、トン、トン。関さんが挽き立ての豆に少量のお湯を落とす音が聞こえてきた。湯気と共に立ち上がった香りは、飲む前からもう美味。

そして、関さんインスピレーションで選ばれたカップでゴクリ。旨みがじわっと広がり、心地よい含み香に遠い思い出のカギを開けられそうになる。棚にあった90年代の映画本でさらに記憶をくすぐり、ちょっと切なく、でも気持ちよくなって店を出た。なんだろ、この充足感。

絶品のコーヒーを飲んだら、途端に空腹だ。蕪木さんに教えてもらった和食店『くふや』へ行く。地場野菜の力強さ満点の玄米定食がしみじみ旨い。

盛岡を歩いていると、岩手出身の童話作家・宮沢賢治がいかに愛されているかが伝わってくる。市民は幼少から文学に親しみ、思索に耽る時間を大切にする。そんな土壌が喫茶文化を育んでいるのでは、と仮説が浮かぶ（機屋での思索の結果）。

盛岡に来たならまあコーヒーでも（賢治）

賢治の造語を冠する『クラムボン』もぜひ立ち寄りたい一軒だ。1980年に地元出身の高橋正明氏が開き、独学で焙煎を追求しながら店を人気店に育てた。高橋さんの他界後、娘の真菜さんがノウハウを忠実に守って店を切り盛りしている。

深煎りに特化した豆は注文が入ってからギューンとミルで挽き、容器をコツコツコンと独特のリズムで叩いて粉を集め、ネルドリップ。口当たりはまあるく、味わいは深い。と同時に絶えず豆購入の来客と、注文の電話がひっきりなし。そのざわめきも極上の音楽だ。

「旅というものは、時間の中に純粋に身を委ねるものだ」。ゆっくりと記憶のカギが開けられ、小説家・福永武彦の名言が浮かぶ。だから好きだよ、旅先の喫茶店。

盛岡の朝はここからスタート！『盛岡 神子田朝市』

春夏秋は朝5時〜、冬は5時半〜約3時間ほど店が立つ、盛岡の台所的存在の朝市。地元野菜や果物に、惣菜おかずや定食屋、名物の「ひっつみ」、靴や衣料品などなんでも揃う。コーヒー屋も数軒あるので、盛岡喫茶めぐりの〆にいかが？

『盛岡 神子田朝市』市中心部近くで開催される朝市

［名称］『盛岡 神子田朝市』

［住所］岩手県盛岡市神子田町20-3

［電話］019-652-1721

［HP］https://mikoda.jp

店主の“好き”だけがいっぱいに詰まったおもちゃ箱『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』＠盛岡

店主が“自身の眼”にかなった豆だけを厳選し、自家焙煎。ネルドリップで1杯ずつ丁寧に淹れる、盛岡を代表するコーヒー専門店のひとつ。先代から受け継ぐ数々の小物コレクションに加え、現店主の蒐集したコーヒーカップや本なども見応えあり。

ストロングブレンド800円

『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』ストロングブレンド 800円 ミナペルホネンの限定カップに注いでくれた

『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』一枚板のカウンターが潔い空間

［店名］『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』

［住所］岩手県盛岡市本町通3-2-11

［電話］019-653-8833

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］月、第1火※月が祝日の場合は翌日休

［交通］JR山田線上盛岡駅から徒歩7分、岩手県交通ほか主要バス「中央通二丁目」から徒歩2分

宮沢賢治が描いた幻想世界へと誘う深煎りコーヒー『クラムボン』＠盛岡

深煎りを中心に約15種ほどの豆を用意し、現店主の父が編み出したという独自の淹れ方でコーヒーを提供。どれもコクがありながらすっきりとした味わいで、自家製プリンとの相性がたまらない。店先の焙煎機から匂い立つ香りに魅了される。

くるみプリン350円（＋コーヒーとの「プリンセット」は900円）、コロンビアカウカマンダリーナクレモッサ700円

『クラムボン』（手前から）くるみプリン 350円（＋コーヒーとの「プリンセット」は900円）、コロンビア カウカ マンダリーナ クレモッサ 700円 コク深いタイプのコーヒーが充実。くるみ味の自家製プリンと相性抜群！

『クラムボン』焙煎機と販売コーナー、客席がコンパクトにまとまる

［店名］『クラムボン』

［住所］岩手県盛岡市紺屋町5-33

［電話］019-651-7207

［営業時間］11時〜16時（豆の販売は10時〜17時）

［休日］日・水・木

［交通］JR山田線上盛岡駅から徒歩19分、岩手県交通ほか主要バス「県庁市役所前」から徒歩5分

撮影／浅沼ノア、取材／渡辺高

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、旅先・盛岡の喫茶店の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】時を重ねた風合いに惚れる、盛岡の老舗喫茶3選（36枚）