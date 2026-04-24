感じの悪い人は「とりあえず」を連発する。じゃあ、感じのいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「とりあえず」が信頼を下げる理由

職場で何気なく使われている言葉の中に、無意識に印象を下げてしまうものがあります。

その代表が「とりあえず」です。

一見すると便利なクッション言葉ですが、使い方によっては「やっつけ仕事」という印象を与えてしまいます。『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

あたかも「やっつけ仕事」のように聞こえる言葉があります。

「一応、入庫前には検品しております」

「とりあえず、資料を送ります」

「ひとまず、お見積もりをお送りします」

「一応」レベルでしか検品されていない品物なんて信用できないですし、「とりあえず」「ひとまず」も、本来の納品までの時間稼ぎのように聞こえないでしょうか。

これらの言葉は、どうしても「言い訳している」ように聞こえます。

言われた相手は、突き放されている感じや、対立している感じを抱きます。

――『気づかいの壁』より

つまり、「とりあえず」は便利である一方で、「責任をぼかす言葉」として受け取られてしまうのです。

問題は「言い訳のニュアンス」にある

なぜこの言葉が悪い印象を与えるのでしょうか。

それは、「本気でやっていないのではないか」という疑念を生むからです。

「とりあえず」と付けることで、自分の行動に保険をかけている状態になります。

しかし、その保険は相手にとっては不安材料になります。

「この対応で大丈夫なのか」と感じさせてしまうからです。

結果として、信頼を積み上げるどころか、余計な不信感を招いてしまいます。

感じのいい人は「言い切る」

では、どうすればいいのでしょうか。

答えはシンプルで、「余計な言葉を削ること」です。

言い訳っぽく聞こえる言葉は、スパッと取り外しましょう。

「入庫前に検品しています」

「資料を送ります」

「お見積もりをお送りします」

と、自分の行動に関することは言い切るのです。

あなたがやることなのだから、あなた自身が堂々と伝えればいい。言われる側に立ってみると、やっつけ言葉がいかに不必要かということがわかります。

――『気づかいの壁』より

感じのいい人は、特別に難しい表現を使っているわけではありません。

ただ、「自分の行動に責任を持つ言い方」をしているだけです。

信頼は「言葉の潔さ」で決まる

仕事において信頼を得るためには、スピードや成果だけでなく、「どう伝えるか」も重要です。

「とりあえず」と逃げ道をつくるのか、それとも言い切るのか。

この違いが、そのまま相手の受け取り方を変えます。

まずは、「とりあえず」と言いそうになったときに、一度言葉を止めてみる。

そして、そのまま言い切る。この小さな習慣だけで、印象は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。