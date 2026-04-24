◆米大リーグ レッドソックス―ヤンキース（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で今季１１度目のスタメンに起用された。

相手先発は右腕のシュリトラー。昨年１０月、１勝１敗で迎えたワイルドカードシリーズ第３戦で、８回無得点１２三振と煮え湯を飲まされた相手だが、吉田は２安打と孤軍奮闘した実績がある。

試合前のコーラ監督は、「彼は剛腕だ。最初の１球を見た時から、ワォ！と思ったんだ。ほぼ完璧なピッチングをされて、マサ（吉田）が２安打したけれど、それ以外はほとんどプレッシャーを掛けることができなかった」と屈辱の初対戦を振り返り、「どんなチャンスでも得点しにいく。ショートゴロでも、ホームランでも、スクイズでも、どんな形でも先手を取りにいければ」と、リベンジに意気込む。

シュリトラーは昨年８月にデビューし、今季２勝１敗、防御率１・９５の２５歳右腕。ここまで２７回２／３を投げ、わずか３四球。与四球率２・９％は両リーグ通じて１位と崩れない安定感がある。直球、ツーシーム、カッターが約９割と、ほぼ直球系で勝負するタイプで、吉田は「速い球に合わせていかないといけない」と話す。

レッドソックスは直近８試合中５試合で１点以下。直近６試合はチーム打率１割８分８厘、直近３試合で本塁打はゼロと、打線は肌寒いボストンの４月のように、凍りついている。吉田のバットで、何とか宿敵対決のスイープ阻止を狙いたい。