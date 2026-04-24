インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で昨年11月の全日本ジュニア選手権8位の17歳・村上遥奈が22日、自身のインスタグラムを更新。「今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました」と報告すると、ファンからエールが相次いだ。

同日、日本スケート連盟は令和8年度の強化選手を発表。令和7年度は「強化選手B」だった村上の名は、リストになかった。

17歳は「ご報告」として自身のインスタグラムを更新。木下アカデミーを離れるとともに、「熟考を重ねた結果、今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました。自分自身と向き合い、悩み抜いた末に出した結論です」と明かした。

この投稿に対し、ファンからエールが殺到した。

「大ニュースに驚きましたが新天地での新たなはるなちゃんを見れることがたのしみです これからも変わらず応援しています！」

「新しい一歩を踏み出す決断をした遥奈ちゃんを心から尊敬しています」

「新しい道に進む大きな決断、本当にかっこいいです！！！」

「どこへ行っても､ずーっと応援させていただきます」

「決断ものすごく立派だと思います！！ 新たな道でも輝き続けますように」

村上は森口澄士とのペアでも活動したが、2023年4月に解散。その後はシングルに集中していた。



（THE ANSWER編集部）