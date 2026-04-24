俳優の高橋克実（６５）が、２３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（日〜金曜・午後１時）に出演し、５０代でパパになったことを語った。

５１歳で長男が誕生し、２児の父となった高橋。「だいぶ遅かったです。だからもう今大変です。上が中２、下が小５」と説明。

息子について「身長が去年の夏休み後に追い越されました。１７７（センチ）くらい。（腰の位置も）全然違いますね。背中合わせで測ったときに、ぼくの腰近くにおしりがありましたね」と成長著しいと明かし、「娘も１５１くらいあるのかな。結構大きいんですよ」と語った。

娘はチアダンスに熱中し、「大会もこないだあったばっかり。毎日のように自主練も含めてやってますね。それの送り迎えとか、ドライバーです」とバックアップ。

高橋が撮影で不在の間は、１４歳年下の妻が子どもたちのスケジュール管理をこなしているという。「よくやってますね。マネジャーと一緒ですよね」と感心し、黒柳から「一言お礼の言葉を」と求められると「毎日本当にご苦労さんです。これからも体に気をつけて、よろしくお願いします」と呼びかけていた。