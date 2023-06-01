俳優白洲迅（33）が主演するテレビ朝日系ドラマ「余命3ケ月のサレ夫」（24日スタート、金曜午後11時15分）の取材会が23日、都内の同局で行われた。

余命宣告を受けた夫に追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。息子の未来のために、“サレ夫”が妻と不倫相手への復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。

白洲の会社の後輩を庄司浩平（26）、同期社員を新川優愛（32）、妻を桜井日奈子（29）、不倫相手を高橋光臣（44）が演じる。

「守りたいものは」何かの質問が飛んだ。

白洲は「胃袋です。心身共に過酷な撮影なので食べないといけない。ラーメンが僕のガソリンです」。

桜井は「筋肉」。撮影現場でもスクワットをするなど、鍛えている。

庄司は「腰です」。10代からの腰痛持ちで、これからの梅雨の季節を迎えることに「低気圧の影響を受ける」と苦笑いだった。

新川は「今の生活」だという。「家族もそうだけど物価が高い。スーパーに行って、（支払いが）3000円くらいかと思ったら7000円。外食も頻度を落としている。生活を守れるように。これは自分の力だけではできない」。

高橋は「スイーツ作りをやっているので『計量』。お菓子作りの時は守らないといけない」と話した。