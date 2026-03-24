女子ツアー５勝の青木瀬令奈（３３）＝リシャール・ミル＝が５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で７１位となり、日本の男子ツアー出場の女子で史上初めてアンダーパーを記録した。ドライバーで８０ヤード近く劣る飛距離をショットの精度でカバー。これまで９人が挑戦し突破できなかったイーブンパーの壁を越えた。ツアー未勝利の中西直人（３７）＝国際スポーツ振興協会＝が９バーディーの６３をマークして単独首位に立った。

雨に打たれながら、青木はキャディーの成田美寿々と肩を抱き合った。主催者推薦で初挑戦の男子ツアーで女子で初めてアンダーパーの快挙を達成した。「意識はまったくなかった。率直に悔しいという方が大きい。前半はいいゴルフができていたから」。１８番をボギーとするなど、上がり４ホールで２つスコアを落としたことに不満が残った。

青木の昨季の平均飛距離は２２２ヤードでツアー９０位。女子の中でも「飛ばない選手」の位置づけだ。男子ツアーの昨季平均飛距離（規定ラウンドを満たした選手が対象）は２８８ヤード。ティーショットで８０ヤード離されながら食らいついた。フェアウェーキープ率９２・８５％は全体１位。得意のフェアウェーウッドとユーティリティーでピンにからめた。

４番は残り１４７ヤードからカットめに打った「狙い通り」の第２打をピン手前２メートルに止め連続バーディー。国内女子ツアー５勝の技が光った。同組の宮里優作に「すごすぎ。ここしかないという所に落としてチャンスを作る。逆に引っ張ってもらっている感じで申し訳なかった」と言わしめた。

大会の総距離は６６５２ヤード。昨年の男子ツアーの平均は７１５３ヤードで、昨季トーナメント全体と比較すると中日クラウンズ（６５５７ヤード）に次ぎ２番目に短いことも好条件だった。当初は「飛ばないし迷惑をかけるかも」と出場をためらったが「得るものがあるはず」と決断。男子ツアーは女子ツアーに比べてプレーが早い。「とにかくテンポよくやろうと思っていた」ことも、いい流れを生んだ。

相棒の存在も大きい。親友でツアー１３勝の成田とは初タッグ。「めちゃめちゃ助けになった」と感謝した。「今日一日勉強になったし、今後に生かせる部分がたくさんあった。明日からの３日間につなげていきたい」。飛距離はなくても精度で勝負。自分らしいゴルフを積み上げていく。（高木 恵）

〇…キャディーとして青木を支えた成田は「楽しかった。精度が本当にすごかった。言った所に（球を）落としてくれた」と笑顔で振り返った。まずは１８ホールを終え「粗相はそんなにしなかったんじゃないかな。とりあえず、足は引っ張らなかったかな」と安堵（あんど）した。バッグを担ぐのは２３年長嶋茂雄招待セガサミーカップで宮里優作と組んで以来。「やっぱり男子はプレーが早い」と３年ぶりにロープの中から眺めた男子ツアーの感想を口にした。

◆男子下部ツアーに参戦した女子選手 これまで１６人が挑戦。０５年カニトップ杯チャレンジに小川あいが初めて出場。１８年ｉ Ｇｏｌｆ Ｓｈａｐｅｒチャレンジでは宮里美香が、女子選手では国内男子ツアー史上初のアンダーパーをマークした。

◆青木 瀬令奈（あおき・せれな）１９９３年２月８日、群馬・前橋市生まれ。３３歳。前橋商高卒。２０１１年７月のプロテストに合格。１７年ヨネックスレディスでツアー初優勝。通算５勝。２０〜２２年までは選手会長にあたるプレーヤーズ委員長を務めた。趣味は宝塚歌劇団観賞。１５３センチ、５０キロ。