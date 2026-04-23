サッカー日本代表の森保一監督が２３日、広島市内で開催された「広島からエールを送る会」に出席した。

森保監督は選手時代、Ｊ１広島でＭＦとしてプレー。２０１２年から１７年途中までは監督を務め、１２年、１３年、１５年と３度のＪ１制覇に導いた。

トークショー「日本代表を語る会」では、同県出身で元日本代表ＭＦの金田喜稔（のぶとし）氏＝日本サッカー名蹴会会長＝が登場し、森保ジャパンにエールを送った。金田氏は１次リーグ第１戦・強豪オランダ戦（現地６月１４日、米ダラス）へ向けて「初戦ですから、絶対に負けてはいけない。なぜかと言うと、（仮に敗れると）２試合目、３試合目に勝ちにいかなければいけないという中でゲームするとなるとサッカーでは難しいので、もちろん、勝ってスタートできたら一番いいが、相手も分析してくる。いいスタートを切るために負けない覚悟が必要」と力説した。

これに対し、森保監督はマイクを向けられると「金田さんが言われた通り、（オランダ戦）慎重に試合を進めて、最後に刺して勝てるように戦いたいと思います」と応じた。