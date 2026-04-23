「彼はロッカールームで…」得点直後に負傷交代したヤマルの様子は？ バルサ同僚ガビが明かす。指揮官は落胆

「彼はロッカールームで…」得点直後に負傷交代したヤマルの様子は？ バルサ同僚ガビが明かす。指揮官は落胆