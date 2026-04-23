「彼はロッカールームで…」得点直後に負傷交代したヤマルの様子は？ バルサ同僚ガビが明かす。指揮官は落胆
同僚や指揮官も怪我の具合を心配している。
現地４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、バルセロナはセルタとホームで対戦。１−０で勝利した。
この一戦で40分にアクシデントが発生。ラミネ・ヤマルがPKを成功させた直後、ピッチに倒れ込んでしまう。その後、左ハムストリング辺りを気にする素振りを見せ、交代を余儀なくされた。
スペインの大手紙『MARCA』によれば、スペイン代表でも共に戦うガビは試合後、「彼は最高の選手で、欠くのは本当に残念だ。ロッカールームで打ちのめされていたよ。怪我がどのくらいの期間になるかは分からないけど、できるだけ早く回復するのを願っている」と語った。
また、ハンジ・フリック監督も18歳の負傷に言及。「彼は怪我をしているが、どれくらい離脱するのかはまだ分からない」「受け入れるしかない。簡単なことではないし、我々にとって残念なことだ」と落胆した。
懸念されているヤマルの状態について、同紙は「ハムストリングの断裂と見られ、回復期間は今後数時間で判明する見込みだ。クラシコ（レアル・マドリー戦、５月10日）は欠場が確定し、今シーズンの残り試合も欠場する可能性がある。木曜日にさらなる検査が行なわれ、クラブは復帰時期を発表する予定だ」と報じた。
今季ここまでリーグ戦28試合に出場し、16ゴール12アシストを記録しているヤマル。今夏には北中米ワールドカップが控えるなか、長期離脱となれば、その影響は多方面に及ぶ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK成功直後に倒れ込む…負傷交代したヤマル
現地４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、バルセロナはセルタとホームで対戦。１−０で勝利した。
この一戦で40分にアクシデントが発生。ラミネ・ヤマルがPKを成功させた直後、ピッチに倒れ込んでしまう。その後、左ハムストリング辺りを気にする素振りを見せ、交代を余儀なくされた。
スペインの大手紙『MARCA』によれば、スペイン代表でも共に戦うガビは試合後、「彼は最高の選手で、欠くのは本当に残念だ。ロッカールームで打ちのめされていたよ。怪我がどのくらいの期間になるかは分からないけど、できるだけ早く回復するのを願っている」と語った。
また、ハンジ・フリック監督も18歳の負傷に言及。「彼は怪我をしているが、どれくらい離脱するのかはまだ分からない」「受け入れるしかない。簡単なことではないし、我々にとって残念なことだ」と落胆した。
今季ここまでリーグ戦28試合に出場し、16ゴール12アシストを記録しているヤマル。今夏には北中米ワールドカップが控えるなか、長期離脱となれば、その影響は多方面に及ぶ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK成功直後に倒れ込む…負傷交代したヤマル