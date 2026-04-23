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この記事は2024年2月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ノートパソコンも常用小物も安心して任せられるバッグが欲しい、というときには「中綿スリングバッグ」が有力候補となりそうです。

軽くてコンパクトに折り畳める中綿素材は撥水性もあり、アウトドアですら気兼ねなく使えるこのスリングバッグの魅力をまとめてご紹介していきます。

12個の収納スペースが整理整頓を促す

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この「中綿スリングバッグ」、メイン収納内の小物ポケットをはじめ、背面のノートパソコン用収納スペースや移動中も快適に使える前面ポケットなど、12個の収納スペース群が整理整頓を促します。

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自分なりの持ち物の定位置を決めればもうモノを探さずに済みそう。たくさん荷物を持ち歩く方にも使いやすいです。

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軽くてソフトで携帯性バツグン

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圧巻の収納力とギャップがあるのがバッグ本体の軽さです。ふわっとした中綿素材で重さはわずか357g。大容量の荷物を入れても体への負担を最小限にとどめてくれます。

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幅広のショルダーストラップと相まって、長時間でも快適に使用可能。さらに着用感の向上だけじゃなく荷物を衝撃から中身を保護する役割も。撥水性を備えているので、雨濡れも防いでくれて心強いです。

オプションの3WAYポーチが便利

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オプションの3WAYポーチがあるとよりスマート。バッグが不要なときは本体を丸めて収納しておけますし、出先で荷物が増えてしまったときにはポーチ自体を簡易バッグとして活用可能です。

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この3WAYポーチは本体のショルダーストラップを取り付けての斜め掛けにも対応。ロールトップ式の巾着として手持ちしてもOKです。

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合理的にモノを持ち歩きたい方にピッタリな、スリングバッグと3WAYポーチについてのより詳しい情報は以下からチェック。仕事にもレジャーにも使えるバツグンの汎用性を、ぜひ体験してみてください。

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Source: CoSTORY