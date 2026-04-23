Photo: Yuhei Tokimatsu

アウトドア用のランタンやLEDライトは、防災用としても優秀。でも、有事の際のアイテムという認識で、毎日持ち歩いている人は多くないはずだ。

そんな人にちょうどいいのが、“つけっぱなし”にできるスノーピークの「つぶほおずき」（税込1,980円）だ。

5gしかないのに、手元や足元を照らすには十分だった

Photo: Yuhei Tokimatsu おしりの部分を長押しすると点灯、点灯中に短押しで光量を変更できる

つぶほおずきは、指先でつまめるほど小さい。それでも最大27ルーメンの明るさがあり、暗い場所で手元や足元を照らすには十分だった。

Photo: Yuhei Tokimatsu 上：LOW、下：HIGH

モードはLow／Hi／Flashの3種類。暗い道を歩くときや足元を見たいときはHi、寝る前に少しだけ明かりが欲しいときはLowと、必要最低限ではあるが、2段階あるだけでも十分使いやすい。

Photo: Yuhei Tokimatsu

キャンプでは、テーブルの上に吊るして手元灯になる。夜、車から荷物を探すときも、首から下げておくだけで手元を照らせる。小さいからこそ、こういう使い方が自然にできる。

点灯や切り替えのとき、光がパッと変わらず、じんわり切り替わるのも印象に残った。小さいだけのライトではなく、使うときの感触まで丁寧につくられている。

アクセサリー感覚でつけられる

Photo: Yuhei Tokimatsu

手元、足元を照らすには十分な明るさを備えているつぶほおずき。さらに、コロンとしたかわいいビジュアルも兼ね備えている。

だからこそ、付属のループを使って、鍵やバッグにつけておくのが合っている。

Photo: Yuhei Tokimatsu

意外と相性がよかったのが、スマホストラップにつける使い方だ。スマホは日常でもキャンプでも手から遠くなりにくい。そこにこのライトがついていると、暗い場所に入ったときや、バッグの中を探りたいときにすぐ明かりを確保できる。

5gしかないので、重さはほとんど気にならない。いつも持っているものにつけっぱなしにする、そんな使い方が合っている。

キャンプでも日常でも、電池切れの心配を引きずりにくい

Photo: Yuhei Tokimatsu

つぶほおずきは、コイン形リチウム電池（CR1632）を2個使う。コンビニでも手に入りやすいので、キャンプの前日でも、出先でも、入手しやすいのは安心材料になる。予備を持っていても場所を取らないのもうれしい。

いざというときにちょこっと頼りになる、5gのお守りだ。