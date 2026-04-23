6回2死二、三塁の大ピンチを切り抜けて渾身のガッツポーズ

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点の快投を見せた。チームは敗れたものの、敵将からは「腹を立てた」と独特な表現で称賛の声を寄せた。

マウンドでは気迫を前面に押し出した。最大の山場となった6回2死二、三塁のピンチでは、シュミットをスイーパーで空振り三振に斬って取った。マウンド上で雄叫びを上げて力強いガッツポーズを披露。最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、無四球で7つの三振を奪ってマウンドを降りた。

大谷の降板後に先制点を許し、チームは連敗を喫した、それでも、大谷自身の防御率は0.38、被打率は.141まで向上し、両部門で堂々のリーグトップに立った。圧倒的な投球にジャイアンツのトニー・ビテロ監督も脱帽だった。地元スポーツラジオ局「95.7The Game」の公式X（旧ツイッター）が指揮官のコメントを公開。「今夜私はマウンド上のミスター・オオタニに少し腹を立てていた。なぜなら我々がスプリング・トレーニングで見た時とはまったく違っていたから（苦笑）」と語った。

いったいなぜか。同地区のライバルであるジャイアンツは、WBCを終えた大谷と3月18日（同19日）のオープン戦で対戦した。4回1/3を投げて無失点、4奪三振。最速99.9マイル（約161キロ）の剛速球だけでなく、スプリッターやカーブなどでバランスを崩された。持ち球が大きく変わったわけではないが、当時は投球全体の31％だったフォーシームが、この日は52％と激増していた。

ビテロ監督は「私とすればそれは対照的だった」と振り返る。キャンプではあくまで調整段階だったが、“本番”にはいってギアを上げた。「彼は我々の喉元を狙ってきているかに見えた。そして球そのものはかなり良かった」と絶賛。大谷から得点はできなかったものの、何度かチャンスを作った打線に対しては「彼相手によくやった」と拍手を送った。（Full-Count編集部）