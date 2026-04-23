24日は少し空気ヒンヤリ＆乾燥も 火の取り扱いに注意を【これからの天気(4月23日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
24日(金)は、少し空気がヒンヤリするところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、下越・佐渡に乾燥注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報が発表されています。
◆4月24日(金)の天気
・上越地方
朝のうちは所々で雲が広がりますが、日中から夜にかけてはよく晴れるでしょう。
最高気温は14～17℃の予想です。
・中越地方
沿岸部は、一日を通してカラっと晴れるでしょう。
山沿いは、朝は曇り空でも天気のくずれはなさそうです。
最高気温は16℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝からたっぷりの日差しが届くでしょう。
風も弱く、穏やかな天気になりそうです。
最高気温は16～18℃の予想で、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝に薄い雲が広がる程度で、晴れる時間が長くなるでしょう。
各地で空気の乾燥した状態が続きそうです。
最高気温は17℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
朝から青空が広がるでしょう。
ただ、日差しのわりにあまり気温は上がらず、日中でも北風がヒンヤリと感じられそうです。
◆風と波
24日(金)は、佐渡で風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越で1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。
◆週間予報
25日(土)と26日(日)は、カラっとした晴れの天気になるでしょう。
一方、来週の27日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気の日が多くなりそうです。
24日(金)は空気が乾燥しそうです。火の取り扱いに十分な注意をしてください。
24日(金)は、少し空気がヒンヤリするところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、下越・佐渡に乾燥注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報が発表されています。
◆4月24日(金)の天気
・上越地方
朝のうちは所々で雲が広がりますが、日中から夜にかけてはよく晴れるでしょう。
最高気温は14～17℃の予想です。
・中越地方
沿岸部は、一日を通してカラっと晴れるでしょう。
山沿いは、朝は曇り空でも天気のくずれはなさそうです。
最高気温は16℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝からたっぷりの日差しが届くでしょう。
風も弱く、穏やかな天気になりそうです。
最高気温は16～18℃の予想で、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝に薄い雲が広がる程度で、晴れる時間が長くなるでしょう。
各地で空気の乾燥した状態が続きそうです。
最高気温は17℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
朝から青空が広がるでしょう。
ただ、日差しのわりにあまり気温は上がらず、日中でも北風がヒンヤリと感じられそうです。
◆風と波
24日(金)は、佐渡で風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越で1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。
◆週間予報
25日(土)と26日(日)は、カラっとした晴れの天気になるでしょう。
一方、来週の27日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気の日が多くなりそうです。
24日(金)は空気が乾燥しそうです。火の取り扱いに十分な注意をしてください。