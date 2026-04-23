阪神注目の新たな捕手布陣、「日本一捕手」の存在感　直近2試合23失点　投壊止まらないチームの支えに期待「投手陣の再生に力を貸してほしい」「頼むぞ、梅ちゃん！」

経験豊富なベテラン捕手の力で投手陣を再生できるか（C）産経新聞社

4月23日に発表されたNPBの公示で阪神からはプロ4年目投手の茨木秀俊、開幕1軍に入った中川勇斗、育成から支配下に上がったばかりの嶋村麟士朗と2人の若手捕手が抹消となった。

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かわって昇格すると見られているのが、今季がプロ13年目、経験豊富なベテラン捕手の梅野隆太郎だ。

開幕1軍を逃した今季はファームで打率.290、2本塁打と打撃面でもしっかりパフォーマンスを残していた。

強気なリードで投手陣をけん引、23年の日本一捕手としても知られる。ブロッキング、強肩も強みとされる。

何よりチームは直近2試合を23失点と投壊現象が続く。「チームの心臓」といわれる救援陣も失点シーンが多くなっていることで立て直しが急務となっている。