ロンドン序盤は次第に円売りに傾斜、ドル円一時１５９．７２レベル＝ロンドン為替



ここまでのロンドン午前の取引は、東京市場でみられたドル高とその揺り戻しから、次第に円売り主導に流れが変化してきている。そのなかで目立つのが、ポンド買いだ。４月英PMI速報値が予想外に上振れしたことに反応している。欧州株は高安まちまち。前日最高値を更新したナスダック指数は、きょうの先物が反落している。全般に中東関連のニュースに神経をすり減らすなかでドル相場はもみ合いに、円相場は円安方向に傾斜してきている。



ドル円は本日高値を159.72付近に更新。ポンド円は一時215.69付近まで急伸し、現在も高止まり。ユーロ円はロンドン朝方に186.97付近まで買われたあと、いったん186.70台まで反落したが、その後は186.80台へと下げ渋っている。



USD/JPY 159.72 EUR/JPY 186.82 GBP/JPY 215.58

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