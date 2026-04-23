音楽アーティストをゲストに招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）が、4月19日（日）より、月1回レギュラー番組に！



【TVer】さらば森田をメインボーカルに、リトグリ（かれん、ミカ）がハモる！ ハラミちゃん伴奏でセッション♪

番組MCを務めるのは、さらば青春の光・森田哲矢と、ポップスピアニストのハラミちゃん。記念すべき月１回レギュラー放送初回ゲストには、高い歌唱力と美しいハーモニーで人々を魅了する6人組女性ボーカルグループLittle Glee Monster（リトグリ）から、メンバーのかれんとミカが登場した。



共演経験のあるハラミちゃんは、リトグリを「とにかく仲良し。ずっとキャッキャ笑い合っていて、その仲の良さがハーモニーに繋がっているんだなと納得でした」と評する。

リトグリは、2022年のオーディションで3人が新加入し、現行の6人体制に。加入メンバーのミカは「お姉ちゃんたちが、先輩感がなくて最初から平等に仲良くしてくれたので、私もすっと入れました」と話す。かれんは「私たち自身もオーディションを受ける側を経験しているので、怖い大人たちが並んでいる中で歌う怖さを知っています。パーソナルな部分も知りたかったのでオーディション中に参加者とごはんに行ったりしていました。でも、参加者同士が仲よくなりすぎていたので、和やかな空気も大事ですけど、アピールも大事なので、『仲良しこよしじゃないよ。メリハリを持ってほしい』と伝えたことも」と厳しい一面ものぞかせた。

お互いの印象をきかれると、ミカがかれんを「しっかりしていて、ザ・お姉さんという感じ。思っていることは正直に素直に言ってくれます」と答えると、かれんは「恋愛や友達関係でも、言わないと相手に伝わらない。振り向かせたいと思っているなら、『好きです！』と言うべき」と熱く語る。かれんはミカを「天真爛漫。初めてライブを観た方もミカにメロメロになります。いい子で、面白い。変なことをする美人」と評した。

「変なことをする美人」ミカは、「バラエティに興味あり。“熱湯風呂”など体を張る系もやってみたい！」と切望。そこでバラエティの定番ゲーム“箱の中身は何だろうな”に挑戦してもらうと、「始まる前から余裕な顔をしたらあかんです。もっと怖がってくれないと、こっちが恥ずかしくなります。その天真爛漫さはダメですよ」と森田からダメ出し。あっさりと正解をたたきだしたミカに森田は、「正解しちゃあかんのですよ。これがディレクターを困らせる、芸人泣かせな反応です。バラエティのオファーが来たら1回俺に連絡して。教えるわ。マジでMCに怒られるから！」と指南した。

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番組名物“ついついやってしまう言動”トークでは、ボーカルグループ・リトグリならではの「ついつい遊びでハモっちゃいがち」が挙がり、かれんが「誰かが鼻歌で歌っていると、3度上とか3度下でハモる」、ミカが「癖です。音があったら絶対にハモっちゃいます」と告白。MCの森田が「ドン・キホーテに入ったら？」ときくと、即興で「ドンドンドン～♪」と“あの歌”で美しいハーモニーを響かせた。

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音楽トークバラエティらしい、ハラミちゃんがリトグリのアーティストとしての魅力を解説するコーナーでは、「声を楽器にできる人たちです」と、彼女たちの代表曲のひとつ「Join Us!」を例に「発声や音域、リズムの取り方の種類が豊富でないと、こんなに楽器のようには聞こえません。 声の色がものすごく多彩なんです」と、その超絶技巧を細かく分析。かれんも「リトグリの曲は難しく思われないのが“あるある”なのですが、実は1曲の中で全員が色々なパートを移り変わって、パズルみたいなんです。 自分たちのパートを可視化した動画を出したら、“こんなことをやっているのか”と驚かれました」と明かした。

番組内では、ハラミちゃんのピアノ伴奏で、森田がメインボーカル、かれんとミカがコーラスを担当して、森田のカラオケ十八番THE BLUE HEARTSの「リンダ リンダ」を披露。かれんとミカに「めちゃめちゃ声が出ていました」「歌をやった方がいい」と森田が褒められる一幕もあった。

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音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）は、毎月第3日曜 深夜0時10分から放送。ゲストの“ついつい”エピソードを深堀るちょこっとトーク「音バナ♪ついついミニ」は、毎週火曜 深夜0時17分から放送。どちらもTVerで無料見逃し配信あり。