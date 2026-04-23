門脇麦、『ながたんと青と』撮了に感慨「本当にごほうびのような時間」 夫役・作間龍斗はさらに続編を希望「またやりたいな」
俳優の門脇麦が主演、作間龍斗（ACEes）と共演するWOWOW連続ドラマ-30『ながたんと青と-いちかの料理帖-2』（毎週金曜 後11：00）最終話が24日午後11時から放送・配信される。このほど、最終話の重要シーンでクランクアップを迎えた門脇、作間、小林虎之介、白石隼也のコメントが解禁された。
【動画】『ながたんと青と』前半ダイジェスト＆後半見どころが公開
磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。料理人・桑乃木いち日（門脇）が経営難の実家料亭を救うため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（作間）と政略結婚。今回、結婚から1年後を舞台に新たな家族が加わり、さらに山口家の次男・栄が登場することで、立ち直りつつあった「桑乃木」に再び試練が訪れる。夫婦の前に次々と押し寄せる環境の変化が、2人の関係を大きく揺さぶることになる。
周との子を流産したことで、自分を責めて苦しんでいたいち日を、周が大きな愛で包み込み、2人の絆がより強く結ばれた第９話（放送・配信済み）。さらに、料亭・桑乃木を窮地に追い込んだ羽崎（矢野聖人）の暗躍に、周たちの父親である茂（飯田基祐）が関わっていたのでは…？という衝撃の展開も。
最終話では、これまでばらばらだった縁（白石）、栄（小林）、周という山口家の三兄弟が集結。なぜ三兄弟は、集結することとなったのか？いち日が見守る中行われる緊迫感のあるやり取りと、そこで明らかになる驚きの真実とは…。
WOWOWオンデマンドでは、第1期・全10話を配信中。そして24日の最終話の放送・配信をもって、第2期・全10話が独占配信となる。
■インタビュー
▼門脇麦
1ヶ月半の撮影、お疲れ様でした！シーズン1で、なんて幸せな現場なんだと思って、まさかシーズン2ができるとは思っていなかったので、本当にごほうびのような時間でした。ありがとうございました。これから私たちはナレーション録りがありますけど、最後まで頑張ります。お疲れ様でした！
▼作間龍斗（ACEes）
前作とほとんど同じスタッフさんに囲まれながら、新しいキャストの方、スタッフの方も含めて、相変わらず京都はいい町だなという風に思いました。老後は京都で暮らしたいなって、改めて考えるくらい、本当に大好きな現場でした。シーズン3も…シーズン1の時に「シーズン2がやりたいな！」って言ったらなんとなく実現したので、シーズン3でも、映画でも、何でもいいから『ながたんと青と』をまたやりたいなって思います。ありがとうございました。
▼小林虎之介
1ヶ月半、お疲れ様でした。僕もすごく楽しくて、毎日現場に来るのが楽しみで。現場にいても、栄を皆さんのおかげで頑張れたと思っています。ありがとうございました！
▼白石隼也
これは本当に最後なんですかね？（続きが）あるといいなと思うくらい、今回で終わったら寂しいなというくらい、すごく大好きなメンバーと今回もご一緒できて幸せでした。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。
【動画】『ながたんと青と』前半ダイジェスト＆後半見どころが公開
磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。料理人・桑乃木いち日（門脇）が経営難の実家料亭を救うため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（作間）と政略結婚。今回、結婚から1年後を舞台に新たな家族が加わり、さらに山口家の次男・栄が登場することで、立ち直りつつあった「桑乃木」に再び試練が訪れる。夫婦の前に次々と押し寄せる環境の変化が、2人の関係を大きく揺さぶることになる。
最終話では、これまでばらばらだった縁（白石）、栄（小林）、周という山口家の三兄弟が集結。なぜ三兄弟は、集結することとなったのか？いち日が見守る中行われる緊迫感のあるやり取りと、そこで明らかになる驚きの真実とは…。
WOWOWオンデマンドでは、第1期・全10話を配信中。そして24日の最終話の放送・配信をもって、第2期・全10話が独占配信となる。
■インタビュー
▼門脇麦
1ヶ月半の撮影、お疲れ様でした！シーズン1で、なんて幸せな現場なんだと思って、まさかシーズン2ができるとは思っていなかったので、本当にごほうびのような時間でした。ありがとうございました。これから私たちはナレーション録りがありますけど、最後まで頑張ります。お疲れ様でした！
▼作間龍斗（ACEes）
前作とほとんど同じスタッフさんに囲まれながら、新しいキャストの方、スタッフの方も含めて、相変わらず京都はいい町だなという風に思いました。老後は京都で暮らしたいなって、改めて考えるくらい、本当に大好きな現場でした。シーズン3も…シーズン1の時に「シーズン2がやりたいな！」って言ったらなんとなく実現したので、シーズン3でも、映画でも、何でもいいから『ながたんと青と』をまたやりたいなって思います。ありがとうございました。
▼小林虎之介
1ヶ月半、お疲れ様でした。僕もすごく楽しくて、毎日現場に来るのが楽しみで。現場にいても、栄を皆さんのおかげで頑張れたと思っています。ありがとうございました！
▼白石隼也
これは本当に最後なんですかね？（続きが）あるといいなと思うくらい、今回で終わったら寂しいなというくらい、すごく大好きなメンバーと今回もご一緒できて幸せでした。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。