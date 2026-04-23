ディズニー最大級のショッピング・イベント、大阪梅田に「約5000アイテム」集結へ 阪急うめだ本店で限定＆先行販売も【概要・注目一覧】
阪急うめだ本店（大阪市北区）で、ゴールデンウィークの4月29日〜5月11日にかけ、ディズニー最大級のショッピング・イベント『Disney THE MARKET 2026』が開催される。
【画像多数】ディズニーアイテムずらり…阪急うめだ本店限定も
今回は“スター”をテーマにした新商品のほか、阪急うめだ本店限定や先行販売など、約5000アイテムをラインアップ。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、そしてディズニー・チャンネルまで、ディズニーファン待望の夢のような13日間となる。
■『Disney THE MARKET 2026』
期間：4月29日（水・祝）〜5月11日（月）
場所：阪急うめだ本店 9階 催場 ※最終日は午後5時終了
※購入は、1人1商品につき5点まで。一部の商品は、ご購入制限点数が異なる場合あり
アイテム例
▼阪急うめだ本店限定アイテム
・うめだ トートバッグ 1980円【阪急うめだ本店限定】
・うめだ キーホルダー 990円【阪急うめだ本店限定】
・ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル 1100円【阪急うめだ本店限定】
・ミニー＆デイジー〈スター〉トートバッグ 4400円【阪急うめだ本店限定】
・ティガー ミニタオル 1100円【阪急うめだ本店限定】
・ティガー 巾着 990円【阪急うめだ本店限定】
▼『Disney THE MARKET』限定アイテム
・スターチャームコレクション a.ディズニー／b.ピクサー（ランダム、ab共全12種、1個）各990円 【Disney THE MARKET限定】
※ピクサーのみ阪急うめだ本店先行販売
※ブラインド仕様（ランダム封入）のため絵柄は選べない
・ウォルト〈スター〉a.ミニタオル 1430円／b.エコタンブラー 1760円／c.バネ口ポーチ 2860円【Disney THE MARKET限定】
▼ディズニーのお菓子
・「パティスリーアニヴェル」巾着入りシーズナルクッキーセット1296円【阪急うめだ本店先行販売】
・「八天堂」Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム（1個）257円
・「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」チップ＆デール／バニラチョコレートサンドスペシャル缶（12枚入）2180円 ※5月5日（火・祝）〜販売
・「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」a.ベイマックス アップルケーキ 8個入1760円／b.ベイマックス エコバッグ 1201円／c.ベイマックス クリアポーチ 880円 など
▼有名ブランドのディズニーオリジナルグッズ
・「メディコム・トイ」ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400% 27万2800円
・「ラウンジフライ」ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ 1万9800円
・阪急うめだ本店先行販売！「Disney CHANNEL」のアイテムも登場
・「ハンナ・モンタナ」アクリルスタンドコレクション 各990円【 阪急うめだ本店先行販売】※5月5日（火・祝）〜販売
・「ハンナ・モンタナ」a.フリルトートバッグ 4950円／b.シュシュ 2420円【いずれも阪急うめだ本店先行販売】※5月5日（火・祝）〜販売
■会場ならではのお楽しみ
・TAG LIVE LABEL 缶（ステッカー付き自動販売機）1本：900円（ウーロン茶）
※ラベルのステッカーはきれいに剥がして保存できる
・「ハイスクールミュージカル」のキャラクターと一緒に撮影ができるフォトスポット。
・キャラクターカードプレゼントキャンペーン
期間中税込3000円以上購入ごとに「Disney THE MARKET 2026」限定2層式カードを1枚プレゼント。※各日無くなり次第終了
※1会計につき最大5枚まで
※絵柄は選べない
※レシートは当日限り有効
※レシート合算不可
※デザインは変更になる場合あり
・ディズニー★JCBカード会員様限定プレゼントキャンペーン
期間中、ディズニー★JCBカードを利用のうえ、税込8000円以上購入者の中から抽選で10組20人に『東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）』をプレゼント。さらに、ディズニー★JCBカード利用の購入者に『ディズニー★JCBカード ステッカー』をプレゼント。
【画像多数】ディズニーアイテムずらり…阪急うめだ本店限定も
今回は“スター”をテーマにした新商品のほか、阪急うめだ本店限定や先行販売など、約5000アイテムをラインアップ。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、そしてディズニー・チャンネルまで、ディズニーファン待望の夢のような13日間となる。
期間：4月29日（水・祝）〜5月11日（月）
場所：阪急うめだ本店 9階 催場 ※最終日は午後5時終了
※購入は、1人1商品につき5点まで。一部の商品は、ご購入制限点数が異なる場合あり
アイテム例
▼阪急うめだ本店限定アイテム
・うめだ トートバッグ 1980円【阪急うめだ本店限定】
・うめだ キーホルダー 990円【阪急うめだ本店限定】
・ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル 1100円【阪急うめだ本店限定】
・ミニー＆デイジー〈スター〉トートバッグ 4400円【阪急うめだ本店限定】
・ティガー ミニタオル 1100円【阪急うめだ本店限定】
・ティガー 巾着 990円【阪急うめだ本店限定】
▼『Disney THE MARKET』限定アイテム
・スターチャームコレクション a.ディズニー／b.ピクサー（ランダム、ab共全12種、1個）各990円 【Disney THE MARKET限定】
※ピクサーのみ阪急うめだ本店先行販売
※ブラインド仕様（ランダム封入）のため絵柄は選べない
・ウォルト〈スター〉a.ミニタオル 1430円／b.エコタンブラー 1760円／c.バネ口ポーチ 2860円【Disney THE MARKET限定】
▼ディズニーのお菓子
・「パティスリーアニヴェル」巾着入りシーズナルクッキーセット1296円【阪急うめだ本店先行販売】
・「八天堂」Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム（1個）257円
・「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」チップ＆デール／バニラチョコレートサンドスペシャル缶（12枚入）2180円 ※5月5日（火・祝）〜販売
・「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」a.ベイマックス アップルケーキ 8個入1760円／b.ベイマックス エコバッグ 1201円／c.ベイマックス クリアポーチ 880円 など
▼有名ブランドのディズニーオリジナルグッズ
・「メディコム・トイ」ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400% 27万2800円
・「ラウンジフライ」ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ 1万9800円
・阪急うめだ本店先行販売！「Disney CHANNEL」のアイテムも登場
・「ハンナ・モンタナ」アクリルスタンドコレクション 各990円【 阪急うめだ本店先行販売】※5月5日（火・祝）〜販売
・「ハンナ・モンタナ」a.フリルトートバッグ 4950円／b.シュシュ 2420円【いずれも阪急うめだ本店先行販売】※5月5日（火・祝）〜販売
■会場ならではのお楽しみ
・TAG LIVE LABEL 缶（ステッカー付き自動販売機）1本：900円（ウーロン茶）
※ラベルのステッカーはきれいに剥がして保存できる
・「ハイスクールミュージカル」のキャラクターと一緒に撮影ができるフォトスポット。
・キャラクターカードプレゼントキャンペーン
期間中税込3000円以上購入ごとに「Disney THE MARKET 2026」限定2層式カードを1枚プレゼント。※各日無くなり次第終了
※1会計につき最大5枚まで
※絵柄は選べない
※レシートは当日限り有効
※レシート合算不可
※デザインは変更になる場合あり
・ディズニー★JCBカード会員様限定プレゼントキャンペーン
期間中、ディズニー★JCBカードを利用のうえ、税込8000円以上購入者の中から抽選で10組20人に『東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）』をプレゼント。さらに、ディズニー★JCBカード利用の購入者に『ディズニー★JCBカード ステッカー』をプレゼント。