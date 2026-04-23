東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）とオリエンタルランドは２３日、東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「Ｍａｇｉｃａｌ Ｊｕｂｉｌｅｅ Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ」が６月１０日から運行することを発表した。

「Ｍａｇｉｃａｌ Ｊｕｂｉｌｅｅ Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ」は、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインで、ＪＲ東日本の新幹線では初めて座席の枕に装飾が施される。座席カーテンや車内ステッカーにも装飾が施され、車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出する。

今回の新幹線はさまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー２５周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そして東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれ、東京ディズニーシー２５周年の祝祭感を表現した特別な車両となる。

◆「Ｍａｇｉｃａｌ Ｊｕｂｉｌｅｅ Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ」の概要

車両：Ｅ５系（１編成１０両）

運行区間：東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）

※「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定。

運行開始日：２０２６年６月１０日はやぶさ２号 仙台駅発６時３５分東京駅着８時０７分（予定）

運行期間：２０２６年６月１０日〜２０２７年３月上旬頃まで運行予定