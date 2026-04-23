SNSフォロワー100万人超！☆栄養士のれしぴ☆さんの「鶏もも」おかず3選

クックパッドで殿堂入りレシピ数、つくれぽ数ともにNo.1を誇る、☆栄養士のれしぴ☆さんの最新刊、『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』が2026年3月23日（月）に宝島社より発売されました。今回はその中から、鶏もも肉をつかったおすすめレシピを３品紹介します！

☆栄養士のれしぴ☆さんの「鶏もも」レシピがあなたの定番料理になる！

鶏もも肉のレパートリーを増やしたいなと思ったら、ぜひ試していただきたいのが☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピ。今回は、新刊の『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 (TJMOOK)』からおすすめの3品を紹介します！

漬け込んでおけば、あとは焼くだけ♪

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どれも、下味をつけてしまえば後は焼くだけ。鶏もも1枚で作るレシピは、見た目が豪華で手間がかかっているように見えますが、案外簡単なんです。

クックパッドで殿堂入りレシピ数、つくれぽ数ともにNo.1を誇る、☆栄養士のれしぴ☆さんの味つけは、何を作っても「失敗知らず」。ぜひ、試してみてくださいね！

『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』（宝島社）





クックパッドNo.1（※殿堂入りレシピ数＆つくれぽをもらった数／2026年2月現在）の人気レシピ作者、☆栄養士のれしぴ☆さん待望の最新刊！



殿堂入りレシピ多数収録、作って納得！家族からのリクエストがとまらない、我が家の定番おかずになるものばかり。歴代最多レシピ数300品を掲載した完全保存版の1冊です。



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