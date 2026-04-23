ベトナム代表グエン・ディン・バック、Jリーグ挑戦への期待と慎重論

ベトナム1部コンアン・ハノイFCに所属するベトナム代表FWグエン・ディン・バックに、J1ヴィッセル神戸への移籍の噂が浮上している。

現地時間4月21日、ベトナムのスポーツ専門メディア「テタオ247」は若き才能の日本上陸の可能性を報じた。Jリーグというアジア最高峰の舞台への挑戦に対し、東南アジアのサッカーファンからは大きな関心が寄せられている。

報道によると、タイメディアが一斉にグエン・ディン・バックの神戸加入の可能性を伝えたという。2004年生まれの21歳は、攻撃陣の強化を図る日本の名門クラブの獲得リストに名を連ねていると指摘している。このニュースはベトナム国内のみならず、タイやマレーシアなど周辺諸国のファンをも巻き込み、大きな議論を呼んでいると伝えている。

東南アジアのファンの間では、この移籍が実現すれば「ベトナムサッカーにとって大きな一歩になる」とポジティブな意見が目立つ。また、「東南アジアには、日本で挑戦する勇気を持つ選手がもっと必要だ」と綴っており、若きストライカーが「新たなモデルケースになる可能性がある」と、地域全体のサッカーレベル向上に寄与する存在として期待を寄せている。

一方で、レベルの高いJリーグでの適応を不安視する慎重な意見も散見される。あるファンは「彼の技術は優れているが、Jリーグは非常に高い身体能力とスピードを要求する」と指摘している。「すぐに適応するのは簡単ではない」といった冷静な分析や、「東南アジアでは支配的でも、日本での成功は別の話だ」と言及されており、厳しい戦いが待ち受けていることも報じられた。

現在21歳のグエン・ディン・バックは、ベトナムで最も将来を嘱望されているスターの一人だ。所属クラブや代表チームで見せる「流動的な動き、多彩なフィニッシュ、そして闘志溢れる精神」が高く評価されていると綴っている。東南アジアの若き才能が、日本のトップリーグでその地位を確立できるのか。その動向に熱い視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）