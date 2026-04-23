２０人が死亡、６人が行方不明となっている北海道・知床沖の遊覧船沈没事故から、４月２３日で４年です。



二度と同じ悲劇を繰り返さないでほしいー



息子が見つかっていない父親は、海に向かって訴えました。



午後１時すぎー



穏やかな海に向かって黙とうをささげる乗客の家族。



初めてこの時刻を「ＫＡＺＵⅠ」が出航した港で迎えました。



（息子が行方不明の父親）「４年前のこの時刻に船が沈没したんだなと。いままでは建物の中（追悼式）で聞いていたけど、実際に出ていったウトロ港で聞くのは、状況が思い浮かんでくる」





２０２２年４月２３日、知床沖で遊覧船「ＫＡＺＵⅠ」が沈没しました。この事故では乗客・乗員２０人が死亡し、６人の行方がいまだわかっていません。行方不明となっている小柳宝大さんです。カンボジアの飲食店に勤務し、一時帰国した際に事故にあいました。宝大さんの父親は２３日、息子のリュックサックとダウンジャケットを身に付け、空港に到着しました。（宝大さんの父親）「（息子に）会いに行けるという喜びで来ている。息子がいる海に向かって『来たよ』と言いたい」こうした中、追悼式に参加する乗客家族の姿もありました。あの日から時間は止まったままだといいます。（家族が行方不明の男性）「いまだに信じたくないという気持ちは持っているので、そのまま４年経ってしまっているという感じです」二度と同じ悲劇を繰り返さないためにー宝大さんの父親は事故への思いを口にします。（宝大さんの父親）「こういう事故はあってはならないから、こんな悲しい思いはみんなにしてもらいたくないから。そういう気持ちを持って、関係者の方はやってもらいたい」大切な人を突然奪われた、あの事故から４年。決して癒えることのない悲しみの中で、残された家族はことしも知床の海に思いを馳せます。