【「東京ばな奈ワールド」×「ちいかわ」ポップアップストア】 開催期間：4月27日～5月17日 場所：JR東日本東京駅1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア POP UP GRANSTA GREEN

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションし、JR東日本東京駅1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア「POP UP GRANSTA GREEN」にポップアップストアを4月27日から5月17日まで出店する。

本ポップアップストアでは、イラストレーター・ナガノ氏が描く作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」がコラボレーションした新商品が登場。定番の「ちいかわバナナプリンケーキ」や「トートバッグセット」も販売される。

取扱商品紹介

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

12枚入 1,850円/18枚入 2,700円

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーに、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンドした商品。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性ぴったりで、サクサク軽やかな食感が特徴となっている。

真四角なフォルムも可愛いクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザイン。もぐもぐしたり、ぺろっとしたりといった表情豊かな絵柄が6種類用意されている。

18枚入はオリジナルステッカーが付属する。口の周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。

※包装紙がけはございません。

※12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。

※18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

ちいかわバナナプリンケーキ

価格：4個入 853円/8個入 1,706円

「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」、「モモンガ」、「ラッコ」の新絵柄が仲間入りしてリニューアルした「ちいかわバナナプリンケーキ」も登場する。かわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさが表現されている。

バナナ20%UPで、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼き上げたスポンジケーキで包み、東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げられている。

8個入パッケージには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。

※8個入にはオリジナルステッカーがつきます。

※4個入に包装紙がけはございません。

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります。

※1箱にすべての絵柄が揃わない場合がございます。

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

価格：4,500円

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストのトートバッグに、「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入」2種類のスイーツが付いた商品。購入点数制限があり、1人2点までとなる。

表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うようなデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔を出すちいかわたちが描かれ、反対側には「くりまんじゅう」、「モモンガ」、「ラッコ」も勢揃いしており、360度どこから見ても楽しめるバッグ。

内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用している。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きで、さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグとなっている。

「ちいかわ」シルエットの特製チャーム付き

【ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット】

内容：ちいかわバナナプリンケーキ 8個入、ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入、ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点

購入点数制限：1人2点まで

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