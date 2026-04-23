様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』のブラインドシリーズが登場。

歴代作品の象徴的なファイナルフレームなどがデザインされた、 何が出るかわからないブラインドパッケージのワクワク感と、物語の余韻を楽しめるランチグッズと竹箸が新たに展開されます☆

スケーター ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ブラインド ランチ巾着／竹箸

先行発売日：2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて販売

※その後、スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店等にて販売

スケーターから、 ピクサー・アニメーション・スタジオの大人気映画『トイ・ストーリー』シリーズのデザインを使用した、ブラインド仕様のランチ巾着と竹箸が登場。

中身が見えないパッケージに入った「ブラインド仕様」を採用しており、袋を開ける瞬間のドキドキ感が楽しめます。

デザインの核となるのは、映画『トイ・ストーリー』1作目から4作目までの物語の結末を飾る象徴的なシーン「ファイナルフレーム」です。

各作品が完結する瞬間の感動や、キャラクターたちの成長を感じさせる美しいカットを色鮮やかなプリントで再現。

日常使いできる実用品でありながら、映画ファンにとっては大切な思い出をコレクションするような感覚で手に取ることができるグッズです。

機能面では、ランチ巾着はMサイズ（W155×H170mm）でお弁当箱の収納に最適なほか、カバンの中のガジェットや小物をまとめるポーチとしても活躍。

竹箸は21cmの標準的な長さで、竹素材特有の軽さと手に馴染む質感が特徴です。

全種類を確実に揃えたいファンの方に向け、BOX販売もラインナップ。

また、ランチ巾着、竹箸共に各シリーズに1つずつ、シークレットデザインが封入されています。

『トイ・ストーリー』 KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：

単品 770円（税込）仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307737534BOXセット 7,700円（税込）仕様： ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307737527

サイズ：W155×H170mm

中身が見えないパッケージに入った「ブラインドパッケージ仕様」を採用しており、袋を開ける瞬間のドキドキ感が楽しめるブラインド ランチ巾着M。

｢ウッディ｣や｢バズ・ライトイヤー｣をはじめ、映画を彩るお馴染みのキャラクターたちが描かれた、元気いっぱいのデザインです。

ウラ面には立体的にデザインされた『トイ・ストーリー』のロゴがレイアウトされています。

『トイ・ストーリー』／ファイナルフレーム KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735172BOXセット 6,930円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735165

サイズ：W155×H170mm

記念すべき第1作目を彩ったシーンをデザインしたファイナルフレーム柄。

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の思い出深いワンシーンやおもちゃたちのコマ割りデザインなどが用意されています。

ビビッドな配色が印象的なウラ面デザインにも注目です。

『トイ・ストーリー2』／ファイナルフレーム KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735196BOXセット 6,930円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735189

サイズ：W155×H170mm

仲間との絆がより深まった『トイ・ストーリー2』の名シーンをデザインしたランチ巾着。

「ジェシー」や「ブルズアイ」「エイリアン」も登場する巾着には、作品の温かい空気感が大切に表現されています。

全6柄のうち、1つがシークレットデザインになっています。

『トイ・ストーリー3』／ファイナルフレーム KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735219BOXセット 6,930円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735202

サイズ：W155×H170mm

多くのファンが涙した『トイ・ストーリー3』の非常に象徴的なシーンを切り取ったランチ巾着もラインナップ。

「ロッツォ」や「ミスター・ポテトヘッド」「ミセス・ポテトヘッド」も登場する、おもちゃたちの想いが伝わる特別な一品です。

巾着には存在感のあるレッドの紐が使用されています。

『トイ・ストーリー4』／ファイナルフレーム KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735233BOXセット 6,930円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307735226

サイズ：W155×H170mm

おもちゃたちの新たな旅立ちを描いた『トイ・ストーリー4』デザイン。

鮮やかな色彩と繊細な描写で表現された「ダッキー」や「バニー」「フォーキー」たちの魅力あふれる巾着です。

パープルやグリーン、ブラックなどを採用したウラ面カラーもおしゃれです。

『トイ・ストーリー』 ANT4JB ブラインド 竹箸21cm

価格：

単品 700円（税込）仕様：竹箸1膳 (ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307734526BOXセット 7,700円（税込）仕様：竹箸10膳 (ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307734519

サイズ：21cm

毎日の食事がより楽しくなる、キャラクターたちがさりげなくあしらわれた竹箸。

躍動感あるタッチでデザインされた「レックス」や「ハム」「スリンキー・ドッグ」「バターカップ」柄などが封入されています。

箸先の端部分には食べ物がつかみやすい、すべり止め加工が施されているのも嬉しいポイントです。

映画の感動をそのまま持ち歩ける、ブラインドパッケージ仕様のランチ巾着と竹箸。

スケーターのディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ブラインドシリーズは、2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて先行販売開始です☆

© Disney/Pixar

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