【サーティワン】ビジュも中身も可愛さ120点♡「映えケーキ」をチェック

新作フレーバーやキャラクターとのコラボアイスなどが人気を集める【サーティワン】。4/1より販売がスタートしたのは、味にも見た目にもこだわった「アイスケーキ」の新作です。お祝いにはもちろん、ホームパーティや自分へのご褒美スイーツにも最適。詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

ビジュが映える豪華な新作アイスケーキ

4/1より販売がスタートした「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」。「31PATISSERIE」シリーズの新作で、ケーキ生地に人気フレーバーのアイスを重ね、ホイップクリームやチョコなどをトッピング。ピンクのカラーもあいまって、とても華やかで豪華な印象。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「蓋を開けた瞬間、ラズベリーの甘酸っぱい香りがふわっと広がり幸せな気分になりました」とのこと。手土産にもおすすめです。

味わいにも期待大！ こだわりの構成

アイスケーキの構成は、ラズベリー風味のガトーショコラ・ホイップクリーム・「ラブポーションサーティワン」・ホイップクリーム・ハート型のお菓子・チョコレートフレークです。レポーターHaruさんによると「アイスが美味しいのはもちろんですが、ガトーショコラの部分も負けず劣らずの美味しさ」だったそう。価格は\2,500（税込）。

「31PATISSERIE」シリーズはほかに、「チョコレートフレーバーズ」と「キャラメルリボン」もあるので、あわせてチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A