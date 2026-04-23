【風、薫る 第20回あらすじ】りん、トレインドナースになる決意伝える 美津の反応とは
【モデルプレス＝2026/04/23】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第20話が、4月24日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
環（宮島るか）を無事に取り戻したりん（見上愛）は、久しぶりに虎太郎（小林虎之介）一家や、中村（小林隆）と楽しい夜を過ごした後、東京へ帰ってきた。
改めて、りんは美津（水野美紀）に、環を育てるためにトレインドナースになる決意を伝えるが、美津は、一ノ瀬家の娘ならと、横浜の老舗の造り酒屋からりんに縁談が来ていると告げる。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第20話／4月24日（金）放送
環（宮島るか）を無事に取り戻したりん（見上愛）は、久しぶりに虎太郎（小林虎之介）一家や、中村（小林隆）と楽しい夜を過ごした後、東京へ帰ってきた。
改めて、りんは美津（水野美紀）に、環を育てるためにトレインドナースになる決意を伝えるが、美津は、一ノ瀬家の娘ならと、横浜の老舗の造り酒屋からりんに縁談が来ていると告げる。
（modelpress編集部）
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