志田未来、人気芸人の“ニヤニヤ全開”な態度で一触即発の事態に！「ヘラヘラしてるな〜」

この春、平日深夜のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』を飛び出し、毎週木曜深夜1：25〜の枠に昇格した『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』。

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前回4月16日（木）の放送では、FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである俳優・志田未来がスペシャルゲストとして登場した。

FRUITS ZIPPERとの念願の初共演に感極まって涙を流し、その姿に真中まながもらい泣きするなど名場面が続々。溢れ出して止まらない志田の“ふるっぱー愛”にSNSでも大盛り上がりとなった。

また、メンバーが志田をだます演技に挑戦した心理ゲーム「志田未来を演技でだませ！ 行きつけグルメウルフ」では、志田がFRUITS ZIPPERのメンバーの好みや性格を知りすぎているあまりに名推理がさく裂する展開に。

そして本日4月23日（木）深夜の放送でも、引き続き志田をゲストに迎えて“演技企画”に挑戦。俳優歴25年以上の志田が見守るなか、FRUITS ZIPPERのメンバーたちは“泣きの演技”を極めることができるのか？

◆泣きの演技にメンバーが挑戦！

今回放送されるのは、「NEW KAWAII早泣き女王選手権！」と題した企画。

今後さらなる活動の幅を広げていくべく、FRUITS ZIPPERのメンバーが泣きの演技に挑戦。さまざまな感動シチュエーションに入り込み、制限時間内に誰がいちばん早く涙を流せるのかを競い合う。

演技の経験が浅いメンバーも多いということで、助っ人としてロングコートダディの2人が登場。

しかし、感動するシチュエーションを演出して早泣きをサポートするはずが、FRUITS ZIPPERのファンでもある兎が今回もニヤニヤ全開で雰囲気を壊す事態に。

兎のニヤニヤが溢れた前回出演時の放送を見ていた志田からは「ヘラヘラしてるな〜」と言われ、FRUITS ZIPPERのファン同士である兎と志田がバチバチに対立するまさかの構図が生まれる。

◆真中まなが2週連続の号泣！

早泣きに挑む感動シチュエーションは3つ。

まずは「結婚式前夜の手紙」というシチュエーションに仲川瑠夏と月足天音がそれぞれ挑戦する。

結婚式を翌日に控えた挑戦者に家族が手紙を読む、という感動的な場面で早泣きに挑むが、挑戦していない真中まながまたしてももらい泣きしてしまう不測の事態に。

2つ目の感動シチュエーションは、「野球部の引退」。マネージャー役となり、最後の夏を終えた野球部のエースをなぐさめる演技で、松本かれんと真中まなが早泣きに挑戦する。

しかし、野球部のエース役を務める兎を前にまさかの大爆笑が…。

3つ目は、「最後のホームルーム」という感動シチュエーションに早瀬ノエルと櫻井優衣が生徒役にふんして挑戦することに。

担任の先生役を志田が務めるという豪華な配役で、櫻井も「嬉しい！」と前のめり。

演技経験のある櫻井にはロングコートダディの妨害が入るも、まるでドラマのクライマックスのようなしみじみとした雰囲気で櫻井の演技の才能が開花。

志田も「スタートした瞬間に空気ががらっと変わった」と、櫻井の泣きの演技を大絶賛する。