巨人５―１中日（セ・リーグ＝２２日）――巨人が２連勝。

二回に佐々木の適時打、石塚の２点三塁打などで４点を先行し、継投で反撃をかわした。中日は１３三振と打線がつながらず、今季ワーストの６連敗。

阿部監督「求められているものが高い選手」

不意に訪れた出場機会で、２０歳の右打者が実力の片りんを示した。巨人の石塚が、３番遊撃でのプロ初先発という大抜てきに、初の長打、初の打点で応えた。

一回の好機で三振に倒れ、「何とか取り返したい」と迎えた１点リードの二回二死一、三塁。外角高めの変化球を捉えた打球は、ぐんぐん伸びて右翼フェンスを直撃する２点三塁打に。大歓声を浴び、両手を上げて喜んだ。

昨季のドラフト１位は、キャンプこそ一軍スタートだったが、オープン戦で打率１割２分５厘と低迷。開幕二軍で雪辱を誓う中、２１日の試合前練習で不動の３番遊撃だった泉口が打球に当たり、急きょ離脱するアクシデントが起きた。

緊急招集されたのが、同日の二軍戦で２試合連続本塁打を放った石塚。東京での試合を途中で切り上げて、遠征先の一軍に合流したばかりだった。慌ただしい中で「自分のやるべきことをやるだけ」と腹を決め、さっそくスケールの大きさを示す長打を放った。

ただ、この一打を除けば４三振。阿部監督が「その後の打席は反省するところがたくさんあった。それくらい求められているものが高い選手」と手放しでたたえなかったのも期待の裏返しだ。本人も「あと１本、２本出ていればもっと試合展開も変わった。チャンスに強い打者になりたい」と役割の重さをかみしめる。

目標は自主トレーニングで師事する坂本のように、高卒２年目でレギュラーをつかむこと。「今チャンスをいただけている。糧にして、成長につなげたい」。巡ってきた好機を逃さず、一気にスターの階段を駆け上がった先輩の背中を追いかけながら、アピールを続けていく。（井上敬雄）

巨人・阿部監督「（３勝目の竹丸は）チェンジアップが有効で、それが一番よかった。（石塚は）期待しているからこそ使っているので、チャンスをものにしてほしい」