昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレントの辻希美（３８）が、２２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午前１時）に出演し、夫の俳優・杉浦太陽（４５）への思いを語った。

番組では、辻が２００９年に出演した懐かしい映像も紹介。その中で辻は杉浦について「完全にひとめぼれですね」と明かし、「３回告白して３回ふられまして。（理由は）当時すごいキャピキャピしてる感じだったので、７歳も年離れてるので、子どもに見えたんでしょうね」と話していた。

スタジオで当時のＶＴＲを見た辻は「３回告白して３回ふられて。しかも３回告白したのも、１０日間くらいのあいだに３回告白してたみたいなんですよ」と回想。

司会の黒柳徹子から「（杉浦の）どこがよかった？」と問われると「いまだにそうなんですけど、笑った顔は変わってないですよね」と笑顔が好きと説明。黒柳も「ハンサムですよね」と同意した。

来年で結婚２０年。辻は「結婚式をちゃんと挙げれなかったんですよ。こじんまり結婚式をしたので、きりのいい２０周年で何かできたらなって思ってます」と希望を語っていた。

辻は杉浦と２００７年に結婚。同年１１月に、現在タレントとして活動する長女・希空（のあ）、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、昨年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。