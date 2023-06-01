巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２２日の中日戦（前橋市）に「３番・遊撃」でプロ初となる先発出場＆初打点を達成した。

石塚は両軍無得点の２回、竹丸のプロ初安打などで訪れた二死一、三塁の好機で、相手先発・櫻井のカーブを捉え、右翼フェンスに直撃する２点適時三塁打を放った。

前日２１日の試合前練習中、開幕から遊撃のレギュラーに定着していた泉口がフリー打撃の打球に直撃するアクシデントに見舞われ、同日に代替指名選手として緊急昇格。プロ初のスタメン出場は「今日、朝ご飯に行く時に監督とすれ違ってその時言われた」と不意打ちで明かされ「『頑張ろう』と思いました」と気合を入れた。

右方向へ大きく伸びた打球について「本当にたまたまです」と強調。一方で開幕から泉口が担った「３番」の役割に「チャンスでめっちゃ回ってくるなって（思った）。そこで結果を出している泉口さんとかすごいなって改めて思った一日になりました」と先輩の偉大さを知り、「あと１本、２本出ていれば試合展開も変わっていたと思いますし。チャンスに強い打者になりたいというのはあるので、すごいいい経験させてもらえた一試合だったかなと思います」と意欲を見せた。

チームは５―１で勝利。「もう勝利に貢献するだけ。今チャンスいただけているので、しっかり糧にして、自分の成長につなげられればなと思っています」。同期入団の浦田が吉川不在の穴を埋める中、背番号２３もレギュラー定着を狙う。