◆パ・リーグ 西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）

西武・岸潤一郎外野手が２２日、犠飛を含む３打数２安打１打点でチームの３連勝に大きく貢献した。

「５番・左翼」でスタメン出場。２回無死一塁では中前安打を放ってチャンスを広げ、先制に貢献。今季「あと１本」に苦しむチームにおいて、４回無死三塁ではすぐさま３点目を奪う中犠飛を放つなど躍動。チームの３連勝につなげた。

試合後には西口監督も「今日は４番（カナリオ）と５番（岸）がいい仕事をしてくれたと思います」と評価。それでも本人は、「ほぼカナリオです。状態とか気にしてられない。一打席一打席、なんとか貢献できるように必死にやってる感じ」と謙遜する。

本来は外野手登録だが、今季はネビンの調整遅れによって一塁手として起用される日も多い。「守備でも貢献できる。いろんな所でピースに当てはまりながらチームに貢献できたらいいなって感じです。大変ですけど、挑戦してるのは楽しいです」。故障者が続出しているチームにおいて、どんな役割も前向きに全うする岸の存在は大きい。