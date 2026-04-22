ダンスアンドボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」が２２日、約３年４か月ぶりの東京ドーム公演を行った。オリジナルメンバーで、グループの礎を築いたＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩがスペシャルメンバーとして、ＥＸＩＬＥのライブに出演。アンコールではロックバンド「Ｂ’ｚ」の松本孝弘もサプライズで登場し、２日間で８万人のファンを熱狂させた。

往年の名曲「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」や「道」からアンコールでは、最新曲「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤ ＬＥＧＡＣＹ ｆｅａｔ．松本孝弘」など全３１曲を披露。３時間２０分の公演でこれぞＥＸＩＬＥというステージを見せつけた。

ＡＫＩＲＡは「ＥＸＩＬＥの存在する理由とか意味、奥深さを表現してきたわけですが、それがファンの皆様にも届いた。久々にお祭り感、サプライズ感をお届けできて何よりです」と感謝。ＵＳＡは「こうやってまた帰ってきて、本当にホームのような、実家のような、ファンの皆さんがすごく温かく、僕たちを迎えてくれたことが本当に感動した」としみじみ語った。一方のＭＡＫＩＤＡＩはグループの変化に驚いたそうで「気合入れの掛け声が変わっていた。時の流れもすごく感じました」と笑みを浮かべた。

ステージに向けては過酷な体作りに励んだことも明かし、ＭＡＴＳＵは「基本的にはトレーニングと食事制限。リハーサルを始めた時には、体の違和感があったが、ちょっとずつ血が巡って、地に足が着く感じがしてきた。メンタル面も含めて４か月間少しずつやって、間に合ったと思っています」と回顧。３人と久しぶりにステージに立ったＡＴＳＵＳＨＩは「家族を見守るような気持ち。うれしかったし、舞台の下で泣いてました」と舞台裏の様子を明かした。

９月に迎えるグループ２５周年の節目に合わせ、１１月には埼玉・ベルーナドーム公演（１４日、１５日）、１２月には大阪・京セラドーム大阪（５日、６日）で記念ライブの開催も発表。同ライブには今回スペシャルメンバーで登場した３人も出演する。ＵＳＡは「今回のライブでも最善で臨みましたが、年末までまだ半年あるので、さらに進化していければと思います」と意気込んでいた。