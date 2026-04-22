新型AI「クロード・ミトス」の日本の金融システムへのリスクについて、片山金融担当大臣は日銀やメガバンクなどの関係者と議論すると明らかにしました。

焦点となっているのは、アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミトス」です。

人間が見逃してきたシステムの脆弱性を見つけて攻撃するプログラムを生成できることが強みであり、サイバー攻撃などに悪用される懸念が浮上しています。

片山さつき 金融担当大臣

「まずは状況の認識とか意見交換とか、アメリカで言われていたこと。国際金融社会であちこちで問題が指摘され始めていることについて話し合いたい」

片山大臣はこのように述べ、24日に日銀や3メガバンク、東京証券取引所などの関係者らと会合を開き、「ミトス」が悪用された場合に金融システムが受ける影響や対策などを議論する考えを明らかにしました。

「ミトス」をめぐっては、アメリカのベッセント財務長官らがセキュリティー対策を進めているほか、自民党も政府に対応を求めるなど警戒感が広がっています。