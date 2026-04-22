「BOSS 2ndシーズン」(ファミリー劇場)

3月に最終回を迎えた日曜劇場「リブート」での演技が好評を博した戸田恵梨香。4月には占い師・細木数子の生涯を演じるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の配信も控えており、強烈なワードで一世を風靡した細木を演じる戸田の凄みのある演技は、予告映像から早くも話題を呼んでいる。

俳優デビューから25年余り経ち、キャリアを重ねるごとに熟達する演技力で圧倒的な存在感を放っている戸田。まるで溶け合うかのように役になりきり、感情の機微を細やかに映し出す表現力が見事で、近年では若年性アルツハイマー病にかかる女医を演じた「大恋愛〜僕を忘れる君と」や連続テレビ小説で主演の座を射止めた「スカーレット」、湊かなえのミステリー小説を映画化した「母性」など、出演作が次々と話題を呼んだ。

そんな戸田の若手時代を振り返ると、一躍注目を浴びることになったのは10代の頃に映画初出演を果たした「デスノート」(2006年)。ツインテールのアイドル"ミサミサ"こと弥海砂役を演じ、二次元から飛び出してきたかのようなキュートなルックスと狂気的な演技は強烈な印象を残した。その後、「花より男子2 リターンズ」(2007年)で演じた主人公の恋敵役や、「LIAR GAME」シリーズ(2007年〜)の主人公、「流星の絆」(2008年)での三兄弟の末っ子役など、若手時代は持ち前の可憐さを活かした役柄も多かった。ついつい、あまりの可愛らしさの方に先に目を奪われてしまいがちなのだが、今振り返っても、その演技力は当時から確かに光っていた。

そんな戸田の若手時代の出演作の中で印象的なものの1つが、「BOSS」シリーズだ。天海祐希が主演を務め、捜査一課の警部を演じた同シリーズは、2009年に1stシーズン、2011年に2ndシーズンが放送された。

■若手刑事の成長を描き出した戸田恵梨香の好演

当時20代の戸田恵梨香が刑事を演じた「BOSS」シリーズ (C)フジテレビジョン

舞台は、手口が複雑化する凶悪犯罪をプロファイリングや科学捜査を駆使して対処するためという建前で、警視庁捜査第一課に設置された「特別犯罪対策室」。室長に就任したアメリカ帰りの刑事・大澤絵里子(天海)は意気揚々と対策室に向かうものの、そこに集まったのは、各部署で不要な人材だと判断された問題児ばかり。部下たちの短所には目をつぶりながら、それぞれのスキルを活かして難事件を解決していく、というストーリー。

主演は天海祐希で、特別犯罪対策室の室長を好演 (C)フジテレビジョン

1stシーズンでは特別犯罪対策室の発足から、数々の事件を経てチームワークが築かれていく過程が描かれた。頭の切れるボス・絵里子を中心に、毎話登場する緻密な事件を解き明かす痛快さはもちろん、問題児揃いだった対策室の面々が次第に成長していく姿も観る者の胸を熱くさせた。2ndシーズンでは新たなキャストも加わり、バラバラとなっていた対策室のメンバーが再集結。またも次々と起こる事件に立ち向かっていくさまや、1stシーズンにも登場したとあるテロ組織を巡る事件の真相も描かれた。

同シリーズで戸田が演じているのは、科捜研から異動して特別犯罪対策室の一員となった木元真実。極度に朝が弱く寝坊を繰り返したり、人に対して無関心で協調性が無かったりと、社会性に難があることが理由で対策室に来ることとなった真実だが、科学が好きで科捜研での仕事に誇りを持っていたがゆえに、異動には納得していない。さらには学生時代に変わり者扱いされていじめられていた過去もあり、当初は誰のことも信用できずに心を閉ざしている様子。感情のこもっていない瞳で、ボソボソと小さな声で話すなど、真実は一目でわかるほど個性的なキャラクターなのだが、戸田はその個性を前面に押し出しながらも、ナチュラルな佇まいで真実を演じている。

そして、そんな真実も1stシーズンで起こったある事件を機に、刑事としての自覚が芽生え、対策室のメンバーにも次第に心を開いていくように。いつしか絵里子のことも"ボス"と呼んで慕うようになり、1人の刑事として大きな成長を遂げていく。そんな真実の変化を、戸田は細やかな演技でしっかりと表現した。

2ndシーズンでは、真実はある失態の責任をとる形で新島署勤務となっているところからスタート。対策室の所属ではないため前作と比べると出番こそ多くはないものの、再始動した対策室が最初に挑む事件では助っ人として駆け付けたり、シーズン後半では再び対策室のメンバーとともに奔走したりと、さらなる頼もしい姿を見せてくれる。熱意が宿ったまっすぐな瞳や、困難な局面に自ら立ち向かう勇姿は当初の真実とは見違えるほどで、きっと前作での経験のみならず、2年間の新島署勤務の中でも彼女が数々の成長を遂げたのであろうことを感じさせられる。

シリーズを通して、1人の若手刑事が着実に成長を遂げていく姿を、繊細な演技で映し出した戸田。主演の天海を始め、竹野内豊や玉山鉄二ら名だたる俳優陣が一堂に会した中でも、負けじと存在感を放っていた若き日の演技を、今改めて楽しんでいただきたい一作だ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

BOSS 2ndシーズン

放送日時：2026年4月26日(日)11:30〜

チャンネル：ファミリー劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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