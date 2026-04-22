レイカーズの八村塁がプレーオフ個人通算3P成功率でNBA歴代1位に…今季も高確率を維持

NBAは現在「NBAプレーオフ2026」の真っ只中。ロサンゼルス・レイカーズはヒューストン・ロケッツとの1回戦で連勝を飾り、シリーズを2勝0敗とリードしている。ここでは八村塁にまつわる記録を紹介する。

八村はこれまで、2020－21シーズンのワシントン・ウィザーズ在籍時にキャリア初のNBAプレーオフを経験。5試合で15本中9本を沈め60.0パーセントという高確率を残した。その後はレイカーズに移籍し2022－23シーズンから今シーズンまで4シーズン連続でプレーオフに進出している。

4月22日（現地時間21日）に行われたロケッツとのGAME2でも、八村は6本中3本を沈め、13得点と活躍を見せ勝利に貢献。この試合を終えた時点で、プレーオフ個人通算3ポイントシュートは109本中53本成功となり、48.6パーセントの成功率という高確率を残している。この数字は100本以上の試投数がある選手のなかでNBA歴代1位の確率という、とてつもない記録となっている。主力選手のルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスを欠く戦いが続くレイカーズにとって、八村の長距離砲は重要な武器になっている。

■NBA歴代プレーオフ個人通算3ポイントシュート成功率ランキング（※日本時間4月22日終了時点）



1位 48.6% 八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）



2位 47.3% アンドリュー・ネムハード（インディアナ・ペイサーズ）



3位 46.8% セス・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）



4位 46.6% ラジャ・ベル（元ユタ・ジャズなど）



5位 45.1% BJ・アームストロング（元シカゴ・ブルズなど）



5位 45.1% マイク・ダンリービー（元ゴールデンステイト・ウォリアーズなど）



7位 44.8% ケニー・スミス（元ヒューストン・ロケッツなど）



8位 44.4% チャニング・フライ（元クリーブランド・キャバリアーズなど）



9位 43.6% ティム・トーマス（元ミルウォーキー・バックスなど）



10位 43.3% グラント・ウィリアムズ（シャーロット・ホーネッツ）



10位 43.3% ジェフ・ホーナセック（元ユタ・ジャズなど）

【動画】NBA歴代1位の成功率…八村塁プレーオフの3ポイントハイライト映像