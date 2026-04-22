レイカーズの八村塁がプレーオフ個人通算3P成功率でNBA歴代1位に…今季も高確率を維持

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　NBAは現在「NBAプレーオフ2026」の真っ只中。ロサンゼルス・レイカーズはヒューストン・ロケッツとの1回戦で連勝を飾り、シリーズを2勝0敗とリードしている。ここでは八村塁にまつわる記録を紹介する。


　八村はこれまで、2020－21シーズンのワシントン・ウィザーズ在籍時にキャリア初のNBAプレーオフを経験。5試合で15本中9本を沈め60.0パーセントという高確率を残した。その後はレイカーズに移籍し2022－23シーズンから今シーズンまで4シーズン連続でプレーオフに進出している。


　4月22日（現地時間21日）に行われたロケッツとのGAME2でも、八村は6本中3本を沈め、13得点と活躍を見せ勝利に貢献。この試合を終えた時点で、プレーオフ個人通算3ポイントシュートは109本中53本成功となり、48.6パーセントの成功率という高確率を残している。この数字は100本以上の試投数がある選手のなかでNBA歴代1位の確率という、とてつもない記録となっている。主力選手のルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスを欠く戦いが続くレイカーズにとって、八村の長距離砲は重要な武器になっている。


■NBA歴代プレーオフ個人通算3ポイントシュート成功率ランキング（※日本時間4月22日終了時点）

1位　48.6%　八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）

2位　47.3%　アンドリュー・ネムハード（インディアナ・ペイサーズ）

3位　46.8%　セス・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）

4位　46.6%　ラジャ・ベル（元ユタ・ジャズなど）

5位　45.1%　BJ・アームストロング（元シカゴ・ブルズなど）

5位　45.1%　マイク・ダンリービー（元ゴールデンステイト・ウォリアーズなど）

7位　44.8%　ケニー・スミス（元ヒューストン・ロケッツなど）

8位　44.4%　チャニング・フライ（元クリーブランド・キャバリアーズなど）

9位　43.6%　ティム・トーマス（元ミルウォーキー・バックスなど）

10位　43.3%　グラント・ウィリアムズ（シャーロット・ホーネッツ）

10位　43.3%　ジェフ・ホーナセック（元ユタ・ジャズなど）



【動画】NBA歴代1位の成功率…八村塁プレーオフの3ポイントハイライト映像