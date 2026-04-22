ドンデコルテ渡辺、ブレイク後の口座残高に混乱「どれだ？どれが給料だ？」 『M-1』に続いて『R-1グランプリ』も決勝進出
『M-1グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が21日、テレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。ブレイク後の給料事情を語った。
【写真】ドラマ会見中にも関わらず…渡辺銀次への愛を語る人気俳優
番組内でブレイク後の日々についてMCのオードリー若林正恭から「忙しくなって、まだ何ヶ月じゃん？口座、びっくりしなかった？」と問われた渡辺は「しました」と小さな声で語ると、「先々週くらい」とまさに直近だったと告白。
若林が「びっくりしたでしょ！」と続けると、バカラのカードを絞るように数字を確認したことをジェスチャーを交えて明かした。さらに「見たことないところにいっぱい数字がかいてあるんです。どれだ？どれが給料だ？これだ！」とハイテンションでその時の驚き具合を伝えた。
長い下積みを経てブレイクした渡辺を見て、若林は「いいね！うれしいよ」と感慨深そうに語ると、渡辺は「18年！18年！」と長かったトンネルを吹き飛ばすように声を荒げた。
【写真】ドラマ会見中にも関わらず…渡辺銀次への愛を語る人気俳優
番組内でブレイク後の日々についてMCのオードリー若林正恭から「忙しくなって、まだ何ヶ月じゃん？口座、びっくりしなかった？」と問われた渡辺は「しました」と小さな声で語ると、「先々週くらい」とまさに直近だったと告白。
長い下積みを経てブレイクした渡辺を見て、若林は「いいね！うれしいよ」と感慨深そうに語ると、渡辺は「18年！18年！」と長かったトンネルを吹き飛ばすように声を荒げた。