限定感際立つ新色モデル！ YADEA「HNT-01シルバー」

記事ポイント YADEAの電動アシスト自転車「HNT-01」に日本限定の新色シルバーが登場2026年5月1日11時から198,000円（税込）で直営店や公式オンラインショップなどで発売最大航続距離132kmや折りたたみ設計を備えた300台限定モデル YADEAの電動アシスト自転車「HNT-01」に日本限定の新色シルバーが登場2026年5月1日11時から198,000円（税込）で直営店や公式オンラインショップなどで発売最大航続距離132kmや折りたたみ設計を備えた300台限定モデル

YADEAの人気電動アシスト自転車「HNT-01」に、新色シルバーが登場します。

2026年5月1日11時から、YADEA直営店や公式オンラインショップ、一部販売店で発売される日本限定300台の特別モデルです。

価格は198,000円（税込）。

最大航続距離132kmの大容量バッテリーや、安定感のある20インチの極太タイヤを備え、日常使いしやすい性能と存在感のあるデザインを両立した1台です。

YADEA「HNT-01シルバー」





商品名：HNT-01シルバー発売日：2026年5月1日（金）11時00分価格：198,000円（税込）販売場所：YADEA直営店（表参道、西宮北口）、公式オンラインショップ、一部販売店限定数：日本限定300台カラー：ブラック、シルバー

「HNT-01シルバー」は、2024年の発売以来人気を集めている「HNT-01」の新色モデルです。

シックなブラックとは異なり、落ち着きと華やかさをあわせ持つシルバーカラーを採用しています。

直営店「YADEA表参道」の2周年を記念して開発されたモデルで、YADEAとして日本市場で初めて台数限定で展開するプレミアム仕様。

日常に取り入れやすいシンプルさに、ブランドらしい個性を加えたデザインも魅力です。

また、海外からの輸入ファットバイクでは珍しい「普通自転車」と「駆動補助機付き自転車」の2種類の型式を取得。

道路交通法に適した安全な車両であることに加え、修理やアフターサポート、保険加入の面でも安心感があります。

走行性能





モーター：定格出力350Wバッテリー：36V／13.6Ah最大航続距離：132km走行モード：3モード充電時間：7.5〜8時間防水レベル：IPX4

定格出力350Wのモーターと36V／13.6Ahのバッテリーを搭載し、最大132kmの走行が可能です。

液晶ディスプレイではアシストレベルの切り替え、走行距離、充電残量を確認できます。

毎日の移動はもちろん、長めの外出にも対応しやすい仕様。

7.5〜8時間で満充電できるため、生活リズムに合わせて充電しやすいのもうれしいポイントです。

折りたたみ設計





製品サイズ：W570 × D1760 × H1200mm製品重量：26kgタイヤ：20インチフレーム：アルミニウム合金サスペンション：フロント、リアブレーキ：フロント／リア ディスクブレーキ

折りたたみ設計を採用しているため、コンパクトに保管しやすいのも特徴です。

車へ積み込んで持ち運びたいときや、自宅の屋内で保管したいときにも便利です。

20インチタイヤに加え、前後サスペンションと前後ディスクブレーキを装備。

多少の悪路でもパワフルに走行しやすく、安定感のある乗り心地に注目です。

「HNT-01シルバー」は、限定感のある新色と日常使いしやすい機能性を兼ね備えた電動アシスト自転車です。

デザイン性だけでなく、最大132kmの航続距離や2種類の型式取得といった実用面も見逃せません。

直営店記念モデルとして登場する日本限定300台の特別仕様だけに、気になる方は早めにチェックしておきたいところです。

YADEA「HNT-01シルバー」の紹介でした。

よくある質問

Q. HNT-01シルバーはどこで購入できますか？

A. 2026年5月1日11時から、YADEA直営店の表参道店と西宮北口店、公式オンラインショップ、一部販売店で購入できます。

日本限定300台のため、販売状況は早めの確認がおすすめです。

Q. HNT-01シルバーの価格はいくらですか？

A. 価格は198,000円（税込）です。

限定カラーでありながら、最大132kmの航続距離や折りたたみ設計、液晶ディスプレイなど実用性の高い装備も備えています。

Q. HNT-01シルバーの特徴は何ですか？

A. 最大132km走行できる大容量バッテリー、定格出力350Wモーター、20インチタイヤ、折りたたみ設計が特徴です。

さらに普通自転車と駆動補助機付き自転車の2種類の型式を取得しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定感際立つ新色モデル！ YADEA「HNT-01シルバー」 appeared first on Dtimes.