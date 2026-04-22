第29回釜山国際画映画祭ミッドナイトパッション部門に正式出品された韓国映画『Ghost Train（英題）』が、『怪速急行■■行き』の邦題で7月31日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開が決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。

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本作は、韓国で約1,200万人を動員した『破墓／パミョ』の制作陣が手がけ、新鋭タク・セウンが監督を務めた日常侵食型ミステリーホラー。本国では公開初日の韓国映画ボックスオフィスNo.1を獲得した。

再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョンは起死回生を賭けて、国内で最も行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」の都市伝説を動画配信サイトに公開。するとその動画はたちまち万バズし、一夜にしてランキング上位へと躍り出る。さらに再生数への飽くなき欲望が止まらない彼女は、“人が消える”駅の真相を求めて、戻れない闇へと足を踏み入れていく……。

主人公の動画クリエイター／ダギョンを演じたのは、『優しい女プ・セミ』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などのチュ・ヒョニョン。本作が長編映画デビューとなった彼女は、再起のために苦悩する動画クリエイターの情熱的な姿から、恋する女性の純真な姿、“人が消える”駅の謎へと傾倒していく危うい姿まで、幅広い姿を披露する。

そのダギョンに駅の奇妙な噂を聞かせてくれる駅長役を『涙の女王』のチョン・ベス、ダギョンが所属するコンテンツ製作会社のプロデューサー・ウジン役をGolden Childとしてデビュー後、『スピリット・フィンガーズ』『18アゲイン』『A-TEEN2 シーズン2』などに立て続けに出演しているチェ・ボミンが演じる。

公開されたティザービジュアルには、地下鉄の駅の暗闇で、身体を色とりどりの花に浸食された死体が描かれ、そして「今日もまた一人、いなくなった」というコピーが添えられている。

あわせて公開された特報映像では、勢いよく電車が入ってくる地下鉄の駅で「その駅では人が消える」「噂って本当ですか？」とホラー系動画クリエイター・ダギョン（チュ・ヒョニョン）が噂の真相を探る様子が。すると、ごく普通の情景が一変、何かに慄く女子高生、ホームから忽然と消える人、花で浸食された死体、線路に引き込まれる男の姿が。この駅でいったい何が起きているのか。

（文＝リアルサウンド編集部）